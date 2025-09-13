Дрони у Польщі мають стати «поворотним моментом» у відносинах НАТО і Росії – прем’єр Фінляндії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що нова оборонна операція НАТО «Східний вартовий» стосується також фінсько-російського кордону. Про це він сказав в ефірі Yle Ykkösaamu.

За його словами, Фінляндія бере участь у плануванні заходів щодо посилення оборони та спостереження на східному фланзі Альянсу. Хоча серед країн-учасниць, які вже оголосили про участь у «Східному вартовому», згадані Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, Орпо наголосив, що Гельсінкі також долучені до процесу.

Рішення про створення операції НАТО схвалило після інциденту 10 вересня, коли близько двадцяти російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Частину безпілотників збили літаки Альянсу.

Орпо заявив, що не вірить у намір Москви «ескалувати війну», однак Росія, за його словами, «тестує реакцію Заходу». Він наголосив, що збиття дронів і посилення оборони на східному напрямку «демонструють готовність НАТО відповісти».

Прем’єр також висловив сподівання, що цей випадок стане «поворотним моментом» у відносинах Заходу до Росії й призведе до «жорсткіших санкцій та збільшення військової допомоги Україні».

Разом із тим Орпо підкреслив, що для Фінляндії наразі «немає прямої загрози». Він нагадав, що його країна «суттєво підвищила» оборонні витрати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Фінське керівництво також приєдналося до міжнародного засудження порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Раніше влада Польщі повідомила, що під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



