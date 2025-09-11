Президент Фінляндії прибув до Києва, планує обговорити «зусилля з припинення війни» із Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до Києва – про його приїзд повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, Стубб проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським про «нашу європейську безпеку та інтеграцію, трансатлантичний тиск на Росію та кроки до міцного миру». Голова МЗС подякував Фінляндії за підтримку, лідерство в ОБСЄ та принципову позицію.

Зеленський згодом повідомив про спільне зі Стуббом вшанування загиблих українських військових у Києві.





Пресслужба президента Фінляндії повідомив, що він відвідує Київ із дружиною Сюзанн Іннесс-Стубб.

«Президенти (Зеленський і Стубб – ред.) обговорять поточну ситуацію в Україні, зусилля щодо припинення незаконної агресивної війни Росії та підтримку України Фінляндією. Фінляндія працює в рамках Коаліції бажаючих та бере участь у підготовці заходів безпеки», – йдеться в анонсі.

Також Сюзанн Іннес-Стубб, додала пресслужба, бере участь у Саміті перших леді та джентльменів за темою, який проводить дружина президента України Олена Зеленська.

Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.