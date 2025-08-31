Інтуїція чи радники. Як формується політика Дональда Трампа щодо України і Росії?

Хто в оточенні президента Трампа впливає на політику Білого дому щодо Росії та України? Яку роль відігравали радники американських президентів у формуванні російської політики США? Які чинники можуть визначити російську стратегію Трампа?

Ці та інші питання Російська редакція Радіо Свобода обговорилаз політологом з Університету Джорджа Мейсона у Вірджинії (США) Еріком Ширяєвим і директором Центру вивчення тоталітарних ідеологій Юрієм Ярим-Агаєвим.

Через сім місяців після початку другого президентського терміну Дональда Трампа, російська стратегія президента США залишається одним з найбільш важких для прогнозів та інтерпретацій аспектів його політики.

«На чиєму ви боці, президенте Трамп, України чи Росії?» – запитав його один з репортерів. «Я на боці гуманності», – відповів президент, незмінним рефреном якого в останні місяці був заклик припинити війну, що забирає життя десятків тисяч українців і росіян. Водночас його репліки на адресу президентів України та Росії були, залежно від обставин, то критичними, то позитивними.

У минулому досить чітким показником намірів президентів було їхнє найближче оточення: радники з питань національної безпеки, державні секретарі. Це, як правило, були впливові в адміністрації фігури, чиї погляди на зовнішню політику були добре відомі фахівцям. Адміністрація Дональда Трампа унікальна. Держсекретар Марко Рубіо був призначений виконувачем обов’язків радника з національної безпеки після того, як цю посаду залишив Майк Волтц, і після звільнення з ради кількох людей, які займалися Україною та Росією, включно з головою російського та європейського департаменту Ради національної безпеки. Рубіо був відомий критичним ставленням до Володимира Путіна під час перебування сенатором, але в ролі держсекретаря він по суті дублює заяви президента Трампа.

Якщо вірити доступним даним, у Білому домі на помітних посадах немає людей, які професійно займаються Росією. Спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф, на якого президентом були покладені переговори з Володимиром Путіним, не має дипломатичного досвіду і, наскільки відомо, ніколи не цікавився Росією. Іншими словами, цей інструмент для прогнозів дій президента у спостерігачів відсутній.

Прогнозувати дії Дональда Трампа надзвичайно важко, можна робити лише загальні висновки, каже Ерік Ширяєв:

– Очевидні кілька речей.

Перше: Трамп любить вести політику, дипломатію за допомогою фінансів та економічних важелів. Це ми ясно бачимо. Не тільки його заяви, а й його дії вказують на те, що люди, які відповідають за фінансову політику, диктують політику економічну, і тим самим і зовнішньополітичний курс. Вони перебувають близько до вуха президента.

Якщо сьогодні у Трампа поганий настрій щодо Росії, він буде чути тих, хто йому говорить про санкції. Якщо настрій хороший, він буде чути тих, хто пропонує протилежне

Друге: політика Трампа щодо багатьох країн, і особливо щодо Росії, дуже непостійна. Він змінює точку зору, як змінюється погода восени в Лондоні або Петербурзі. Зрозуміло, що такий курс не може бути результатом продуманої стратегії. Було б дивно, якби ми дізналися через якийсь час, що були один-два радники, які говорили: пане президенте, рухайтеся зигзагами, заплутуйте всіх і тримайте всіх у невіданні. Це сам Трамп, його стиль особистий.

Він підлаштовує під свій стиль тих, хто йому радить. І якщо сьогодні у Трампа поганий настрій щодо Росії, він буде чути тих, хто йому говорить про санкції. Якщо настрій хороший, він буде чути тих, хто пропонує протилежне. Трамп залишається енігмою, загадкою.

– Загадка – загадкою, але за всіх розворотів його російської стратегії загальний курс, загалом, очевидний: це вимушений обставинами, поки що ненав'язливий, тиск на Росію.

– Так, Трамп як будівельник, як виконроб, як бізнесмен хоче завершення проєкту. Він хоче бачити прогрес, він хоче будувати, хоче перебудовувати і хоче припиняти руйнування. Питання: як цього досягти? Методами будівництва це часто не виходить. Хабарями, обіцянками іноді виходить, погрозами іноді виходить. Поки це зараз у Росії не проходить: санкції не дають явних результатів, оскільки у Росії поки що є до них імунітет.

Для Трампа Росія – далека країна, він мало що про неї знає, тому пробує різні варіанти

Для Трампа Росія – далека країна, він мало що про неї знав, мало що про неї знає, як закінчити цю війну він не знає, тому пробує різні варіанти, як у покері: вдасться – не вдасться. Принаймні, так це виглядає на кінець літа 2025 року.

– Еріку, впадає в око, що підхід Дональда Трампа сильно відрізняється від підходу його попередників, у кожного з яких були радники, помічники, які сильно впливали на їхню російську політику.

– Це так. Візьмемо, наприклад, Джона Кеннеді. Хоча він був сенатором і добре розбирався у зовнішній політиці, йому потрібен був близький радник. І для нього це був Макджордж Банді. Це був його основний радник, чиї поради щодо зовнішньої політики Кеннеді приймав.

З президентом Ліндоном Джонсоном інша справа. Він, кажучи простою мовою, трамбував людей. Джонсон мав свою точку зору і йому приносило задоволення тиснути на людей. Але він прислухався до міністра оборони Роберта Макнамари, цінуючи його підхід. Макнамара з цифрами в руках доводив, що вигідно, а що невигідно США у зовнішній політиці.

Річард Ніксон дуже довіряв Генрі Кіссінджеру. Всі основні кроки у відносинах з Радянським Союзом, Китаєм, Ізраїлем були зроблені за порадою Кіссінджера.

Джиммі Картер прийшов у Білий дім із блискучими ідеологічними ідеями добра, гуманізму і прив'язування зовнішньої політики до загальнолюдських цінностей: мир, гуманізм, дружба, свобода слова, віросповідання тощо. Але реальність змусила його вдатися до порад Збігнєва Бжезинського, який був відомим антикомуністом. Він віддав Бжезинському афганську стратегію, допомога Америки моджахедам була ідеєю Бжезинського. Завдати кривавої рани і тримати її відкритою, щоб Радянський Союз якомога довше стікав кров'ю – я цитую Бжезинського. І всі переговори про мир, про компроміс повинні затягуватися. Найголовніша мета – це виснажити Росію.

– У списку президентів осібно стоїть Рональд Рейган, якого багато хто не розумів і навіть бичував як розпалювача війни. Але, як мені говорив один з радників Рейгана Річард Пайпс, у президента Рейгана були свої абсолютно ясні погляди на відносини з Радянським Союзом, погляди, які він втілював у своїй політиці.

– Рейган був людиною глибоко релігійною, і він був стратег. За спогадами його колишніх радників, Рейган хотів з самого початку після приходу в Білий дім припинити гонку озброєнь, він дійсно хотів домовитися з Радянським Союзом, дійсно вірив у можливість миру.

Але Рейгана тоді багато хто сприймав як яструба, як монстра, як динозавра. І дуже цікава деталь: у нього була неформальний радник Сюзанна Массі, роль якої люди з його оточення оцінювали по-різному. Хтось каже, що вона взагалі ніякого впливу не мала, інші кажуть, що вона справила на нього сильний вплив, просто розповідаючи про Радянський Союз. Вона розповідала йому, як радянські люди сприймають критику, що таке лестощі в радянському суспільстві, які у них є цінності, яка є історія, що вони цінять в історії, чим вони нехтують. Вона допомогла Рейгану усвідомити багато чого про Росію, зрозуміти іншу сторону цього суспільства.

Цікавий приклад: я не так давно був у Держдепартаменті і запитав одного з працівників, чому у них мало людей, які глибоко знають країну, з якою вони мають справу, не говорять вільно її мовою, не мають коріння в цій країні? Не буду називати країну, про яку я його запитав. Він каже: «Слухай, а навіщо мені це? Мої люди представляють інтереси Америки, а не тієї країни. Тому, дійсно, у нас є люди, які, можливо, не мають колосального досвіду і життя в тій країні і не мають коріння, але вони американці, вони проводять нашу політику щодо тієї країни». Контраргумент – історія Сюзанни Массі. Вона розповіла Рейгану про Радянський Союз, про культуру, про традиції. Можливо, це допомогло Рейгану бути кращим комунікатором у переговорах з Горбачовим.

– Еріку, беручи до уваги все, що ми знаємо про погляди президента Трампа, про людей, що його оточують, про фактори, що впливають на його рішення, можна зробити якісь обґрунтовані припущення про те, що можна від нього очікувати в осяжному майбутньому у відносинах з Україною і Росією?

– Багато що в політиці Трампа передбачуване, особливо у фінансовій та імміграційній політиці. Але щодо Росії його дії непередбачувані. Проте, добре це чи погано – питання невирішене.

Люди не знають, що він робитиме, не розуміють його зовнішньої політики, це є його силою. Але це може призвести до небезпечних наслідків

Що більш ефективно у зовнішній політиці? Передбачуваність, коли всі знають, що ти скажеш, і вже готові до цього, або ж непередбачуваність? Я не виключаю, що Трамп вважає, що цей стиль, який він спонтанно використовує, може бути, в якійсь мірі його козир. Люди не знають, що він робитиме, не розуміють його зовнішньої політики, це є його силою. Але, на жаль, це може призвести до небезпечних і непередбачуваних наслідків, – вважає Ерік Ширяєв.

Що може визначити політику Дональда Трампа щодо України і Росії? Запитання Юрію Ярим-Агаєву:

– Перше, що я хочу сказати, що політику в основному визначають не радники. Політику в Америці визначає в першу чергу сам американський народ, виборці. Коли Трампа обирали, то були кілька пунктів, які допомогли йому перемогти. Правда, ці пункти, в основному, не були пов'язані із зовнішньою політикою: нелегальна міграція, кордон, інфляція і воукізм.

Другий фактор, який впливає на дії президента, теж не пов'язаний з радниками – це якісь його особисті преференції, які часто пов'язані просто з тим, що він найкраще вміє робити. Трамп – людина, що прийшла з бізнесу. Тому у нас на перше місце вийшли такі речі, як мита і різні угоди для отримання інвестицій в Америці, якими Трамп дуже пишається. Тут знову не присутня зовнішня політика.

Зовнішню політику Америки за останні 100 або більше років можна сформулювати однією простою приказкою: «Поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься». На цьому побудована більша частина зовнішньої політики Америки останнього століття.

Головні події, які змушували Америку в ній брати участь, якщо ми згадаємо, був Перл-Гарбор, коли японці самі напали на Америку.

Холодна війна на багато десятиліть стала дуже важливою частиною американської політики

Другим таким пунктом був 11 вересня 2001 року, коли у відповідь на терористичні атаки на американській території почалася глобальна війна з терором. І третьою річчю, яка змусила Америку активно включитися у зовнішню політику, була Холодна війна, коли спочатку Черчилль, а потім Трумен пояснили, що радянський комунізм, радянська імперія становить реальну загрозу для Америки. І це було пов'язано як з експансією агресивного комунізму після закінчення Другої світової війни, так і зі створенням СРСР спочатку атомної, а потім водневої бомби.

Холодна війна на багато десятиліть стала дуже важливою частиною американської політики, яка включала в себе і Корейську війну, і Карибську кризу, і війну у В'єтнамі. У всіх інших випадках, якщо американці не бачать такої явної загрози, більшість з них, включаючи більшість політиків, вважає за краще із зовнішньою політикою справ не мати і її не помічати. Власне, головний пункт Трампа на останніх виборах у цьому й полягав. Він сказав, що про багато речей, які відбуваються у світі, ми взагалі знати не хочемо, але, щоб вони нас не дратували, я спробую їх усіх припинити.

– Повертаючись до України, що це з вашої точки зору означає для неї?

– Це означає, що Трампа не цікавить як закінчити війни, і хто в них переможе, а хто програє. І це навіть ілюструється війною в Афганістані, в сумному завершенні якої звинувачується Байден. Але ініціатором закінчення війни в Афганістані був Трамп. Безумовно, вона б могла завершитися не так катастрофічно, як при Байдені, але результат був би той же самий, і Америка б все одно програла її. Тому перший інстинкт Трампа щодо України був і є в якійсь мірі такий же. Головне – закінчити війну. Неважливо, нехай програє Україна, нехай вона здасться.

Важливу роль відіграють лідери європейських держав. Вони явно впливають на Трампа в бік того, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна

Його, власне, чим постійно дратував Зеленський? А чому він взагалі не здався відразу? А чому не хоче здатися і все це закінчити? Це дуже сильно впливає на його ставлення до війни. Безумовно, Трамп не має абсолютної влади, і є багато чинників, які коригують його політику щодо України. Звичайно, фактор номер один – це сама Україна і сам Зеленський, які продовжують чинити опір і здаватися не хочуть. Але важливу роль відіграють лідери європейських держав, які приїжджали нещодавно до Вашингтону. Вони явно впливають на Трампа в бік того, щоб він зайняв більш жорстку позицію щодо Путіна і не приймав всіх його вимог, які всі вважають уже абсолютно надмірними.

Що стосується розкладу всередині самої Америки, радники не зводяться тільки до прямих радників. Це включає в себе і конгресменів, і пресу (той же телеканал Fox News, який Трамп слухає), це включає його дружину Меланію, яка, як ми вже почули, нагадала йому про путінські бомбардування України після того, як він начебто дуже вдало поговорив з Путіним по телефону.

Путін його весь час обманює, як сам Трамп це вже відкрито визнає

Але, якщо поставити питання, хто є головним радником Трампа, я б сказав, що, на жаль, це Путін, якого Трамп досі, напевно, слухає більше, ніж когось іншого. І це при тому, що Путін його весь час обманює, як сам Трамп це вже відкрито визнає. Трамп каже, що Путін і Зеленський скоро зустрінуться, протягом тижня-двох. Путін не зустрічається з Зеленським, але, попри це, Трамп продовжує прислухатися до його інтерпретації подій.

– Юрію, все ж більш явно на роль радника Трампа по Україні може, мабуть, претендувати його спеціальний представник Стів Віткофф, який уже неодноразово зустрічався з Володимиром Путіним і, як вважається, організував зустріч на Алясці.

– Це дивний вибір Трампа. Віткофф поїхав в останню поїздку в Росію без свого перекладача. Як з'ясувалося, він навіть не зрозумів точно, що сказав Путін, і привіз загалом невірне повідомлення, яке в певній мірі призвело до зустрічі на Алясці: бо Трампу було сказано, що Путін начебто готовий на серйозні поступки, включаючи гарантії безпеки України. Після чого Путін сказав: «Я такого нічого не говорив».

Немає жодної людини і не може бути, яка повністю впливає і визначає позицію Трампа

Звичайно, є багато інших людей в оточенні президента Трампа: явно Рубіо грає свою роль, є віцепрезидент Венс. Роль цих людей незрозуміла – я думаю, вона постійно змінюється. Це було дуже чітко в епізоді з бомбардуванням Ірану: тоді Венс, буквально за кілька годин до бомбардування, висловив свою незгоду з цим рішенням. Трамп це проігнорував і пішов своїм шляхом. Після чого, звичайно, Венс ретирувався і сказав, що він завжди підтримував це рішення. Так що не треба переоцінювати його вплив, так само, як не треба переоцінювати вплив його головної бази MAGA і America First, тому що ці люди точно були категоричними супротивниками бомбардування Ірану, як і є супротивниками підтримки України. Але ми бачили, що у випадку Ірану Трамп їх проігнорував, так само, як він їх, загалом, уже частково ігнорує у випадку України.

– Якщо все ж спробувати визначити головні чинники, що впливають на рішення президента Трампа щодо Росії та України?

– Трамп – людина, яка в основному все-таки вирішує все сама. Він точно не перебуває під прямим впливом кого-небудь. Немає жодної людини і не може бути, яка повністю впливає і визначає позицію Трампа. Це сукупність різних людей, різних чинників і зовнішніх обставин. Головне – хід самої війни в Україні. У чому Путін дуже досяг успіху, так це в тому, що він переконав не тільки Трампа, а дуже багатьох, що він здобуває безумовну перемогу і що він ось-ось може захопити мало не всю Україну, що абсолютно не відповідає дійсності.

Є інші радники, такі як сенатор Ліндсі Грем, який підтримує Україну і пояснює Трампу, що Путін аж ніяк не перебуває в такому абсолютно виграшному становищі

Путін сподівається отримати перемогу дипломатично, а не військовим шляхом. І коли він ставить однією з головних умов, щоб йому віддали іншу частину Донбасу, це безпосередньо пов'язано з тим, що йому не дуже вдається її завоювати, хоча він кидає на це величезні сили. Чи довго буде Трамп приймати ідею, що у Путіна є абсолютна перевага і гарантована перемога в Україні, або він уже перестав її приймати – це дуже важливий чинник. І, звичайно, у нього є інші радники, такі як сенатор Ліндсі Грем, який підтримує Україну і пояснює Трампу, що Путін аж ніяк не перебуває в такому абсолютно виграшному становищі. Я впевнений, що фактор оцінки сили Путіна і Зеленського є важливим у виборі його політики щодо Росії.

Колись він говорив, що у Зеленського немає ніяких карт, і вважає, що всі карти у Путіна, – схоже, що він уже частково змінив цю позицію. І він уже кілька разів говорив щодо сили Зеленського і сили України.

– Що далі, як ви вважаєте? Коливання президента і непередбачуваність?

– Мені здається, попри усі коливання все одно виникла якась загальна тенденція, і вона не на користь Путіна. Це тенденція тиску на Путіна. Періодично як би відвертаючись від неї, слухаючи Путіна, вірячи, що він піде на мир, Дональд Трамп знову і знову повертається до ідеї все більшого тиску на Москву і підтримки України.

– У цьому контексті дуже показово, що тривоги України та її союзників з приводу того, що президент Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним може, грубо кажучи, здати Україну Росії, виявилися абсолютно безпідставними.

– Саміт на Алясці закінчився ніяк не найгіршим для України результатом.

Одна з важливих речей, яку не зробив Трамп на Алясці, – не пішов на поводу у Путіна,

Президент Трамп зробив, звичайно, одну важливу поступку, не ввівши обіцяних санкцій. Одна з важливих речей, яку не зробив Трамп на Алясці, – не пішов на поводу у Путіна, і не почав переговори по всіх інших пунктах у відносинах з Росією. Це те, чого дуже хотів Путін. Він хотів відвернути розмову від самої війни в Україні і почати покращувати відносини з Америкою в різних інших сферах: договорах про ядерне роззброєння, всяких торгових угодах і так далі. Трамп, між іншим, повіз і міністра фінансів, і міністра торгівлі на Аляску. Але, як я зрозумів, вони там залишилися, загалом, не при справах. У плані реальних договорів і переговорів нічого страшного, насправді, не сталося. А вже в наступні дні знову виникла розмова про санкції. Принаймні, Трамп не говорить зараз про те, щоб скоротити підтримку зброєю Україні.



