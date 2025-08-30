Каллас виступила проти повернення активів РФ у разі мирної угоди, якщо Москва не виплатить репарації

Питання російських активів є на порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у форматі «Гімніх» в Копенгагені, заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ Кая Каллас 30 серпня.

Вона зазначила, що це неформальна зустріч, за підсумками якої не планується ухвалювати рішення. На порядку денному буде, зокрема, російська війна проти України:

«Ми бачимо, що Росія не хоче миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, щоб привести Зеленського та Росію до столу переговорів».

Каллас сказала, що дипломати планують заглибитися в питання заморожених активів Росії.





«Є плюси та мінуси. Є деякі делікатні моменти щодо цього, але нам дійсно потрібно провести аргументовану дискусію з цього приводу – які ризики? Тому що у нас має бути стратегія виходу. Ми не можемо собі уявити, щоб у разі припинення вогню або мирної угоди ці активи були повернуті Росії, якщо вони не виплатять свої репарації», – заявила дипломатка.

Прибутки від заморожених російських активів частково використовуються для допомоги України. Зокрема, в серпні України отримала 1 мільярд євро в рамках інструменту ERA.

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) країн G7 передбачає надання Україні приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.

Президент Володимир Зеленський у липні закликав учасників конференції з відновлення України використовувати не лише відсотки з цих активів, а й самі активи.