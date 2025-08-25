Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно – міністр фінансів

Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щороку протягом найближчих років, заявив міністр фінансів країни та віцеканцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль.

«Як міністр фінансів я наголосив, і це також погоджено Федеральним урядом, що ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щороку», – сказав він під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агенція «Інтерфакс-Україна».

Клінгбейль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

Як пише пресслужба Мінфіну, Сергій Марченко подякував Німеччині за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів РФ) – 9 млрд євро ЄС вже спрямував Україні.

Міжнародна допомога продовжує відігравати важливу роль у підтримці фінансової стабільності. У 2025 році вже залучено понад 28 млрд доларів США зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік – 39,3 млрд доларів США.

Під час обговорення бюджету на 2026 рік, Марченко зазначив, що планування все ще відбувається в умовах високої невизначеності, за умови продовження активних бойових дій потреба у підтримці партнерів залишатиметься щонайменше на рівні поточного року.

За даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.



