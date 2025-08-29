Каллас заявила про «широку підтримку» тренувальної місії ЄС на території України

Держави-члени ЄС можуть розширити мандат військово-тренувальної місії для України EUMAM на її територію після досягнення перемир’я. Після неформальної зустрічі з міністрами оборони країн-членів топдипломатка ЄС Кая Каллас заявила про «широку підтримку» відповідного рішення.

«Сьогодні (29 серпня – ред.) міністри також обговорили роль ЄС у гарантіях безпеки. І очевидно, що Європа повністю виконає свою частину. Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандата нашої військової місії EUMAM для забезпечення навчання, а також консультацій на території України після будь-якого перемир’я», – зазначила чільна посадовиця.

На уточнювальне питання, чи висловили підтримку цьому рішенню всі 27 держав-членів, чия згода потрібна, аби змінити мандат місії, Каллас не відповіла прямо.

«Коли нас 27, і 26 підтримують, тоді я можу сказати, що це широка підтримка… Одним з елементів надійних гарантій безпеки є навчання – військова місія, а також цивільна місія», – зазначила дипломатка.

Нині українських військових тренують за межами України. Раніше були спроби домовитися про перенесення цього процесу на її територію, щоб здешевити його й покращити логістику. Однак, вони провалилися, уточнила чиновниця.

«Ми є найбільшим постачальником навчання для українських військових. Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів, і маємо бути готові зробити більше. Це може включати розміщення інструкторів ЄС в Україні, військових академіях та установах. Паралельно наша цивільна місія може зміцнити стійкість України проти російських гібридних атак», – наголосила Каллас.

Дипломатка також зауважила, що Європа є «найбільшим» інвестором в оборонну промисловість України.

«Ми можемо допомогти Україні відкрити виробничі лінії тут, у Європі, та заохотити більші європейські інвестиції також в Україну. І Данія має тут лідерство… Надалі ми будемо тісно координувати свої дії з коаліцією охочих”, – резюмувала Каллас.

Раніше Каллас також прокоментувала ідею створення міжнародної місії в Україні, наголосивши, що формат такої ініціативи досі обговорюється і може варіюватися від моніторингової до миротворчої, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західні контингенти в Україні, які пропонує «коаліція охочих» на чолі з Францією та Британією, не будуть розміщені на лінії зіткнення, а діятимуть у стратегічних пунктах у мирній зоні як сили підтримки безпеки.