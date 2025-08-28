«Путін вбиває дітей та мирних жителів і саботує надії на мир» – реакції світу на обстріли

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

«Я обурена ракетною атакою та атакою безпілотників на Київ, в результаті якої загинули чоловіки, жінки та діти. А також завдано шкоди нашій дипломатичній місії ЄС. Мої думки з нашими хоробрими співробітниками. Удари Росії по Києву лише зміцнять єдність Європи та непокору України.

ЄС незабаром запровадить подальші санкції проти Росії та продовжує роботу з замороженими російськими активами, щоб ними сприяти відновленню України».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер:

«Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей та мирних жителів і саботує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися».

Президент Франції Емманюель Макрон:

«629 ракет і безпілотників за одну ніч над Україною: це російське уявлення про мир. Терор і варварство. Більше десятка загиблих, включаючи дітей. Житлові райони та цивільна інфраструктура були навмисно атаковані. Пошкоджені офіси Представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі напади. Повна підтримка українського народу та найглибше співчуття всім скорботним родинам».

Президентка Молдови Мая Санду:

«Ще одна ніч жахів у Києві. Російські ракети вбили мирних жителів, зокрема дітей. Вчора я чітко це сказала: Росія несе війну та смерть. Ще один доказ сьогодні. Вільний світ повинен посилити підтримку України та чинити тиск на Росію, щоб вона погодилася на надійне припинення вогню».

Висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас:

«Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічний напад на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль».