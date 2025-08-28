Росія знову вдарила уночі по містах України: у Києві 10 загиблих (оновлюється)

Вісім людей, серед яких дитина, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.

«Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару... Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина», – повідомив президент Володимир Зеленський в телеграмі.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка, станом на 9:31ранку кількість загиблих зросла до 10.

Президент Зеленський раніше додав, що під завалами ще можуть бути люди.

«Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна», – наголосив Зеленський.

Раніше про виявлення фрагментів тіл загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Росія обирає балістику, а не стіл перемовин. Обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну

«Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Дістали й фрагменти тіл – попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено», – написав він у телеграмі.

Російські війська вночі масовано атакували Київ ракетами та дронами. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і понад 20 постраждалих. За останніми даними, поранення отримали 45 людей.

Є руйнування будівель, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок повітряного удару Росії по Києву у ніч на 28 серпня зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок повітряного удару Росії по Києву у ніч на 28 серпня зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу.

«Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу», – написав глава української дипломатії в мережі Х.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Удари по потягах «Укрзалізниці»

Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+. Про це у телеграмі повідомила «Укрзалізниця».



«Завдяки злагодженим діям залізничників – працівників депо – загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» додають, що жоден рейс не буде скасований – виводиться підмінний рухомий склад.

Робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси

«Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури», – зазначили в «Укрзалізниці».

У компанії нагадали, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Вінничина без світла

Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Вінниччини, залишивши без електропостачання 60 тисяч споживачів у 29

Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини

Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, повідомила у телеграмі перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.



За її словами, внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Інформації про постраждалих наразі немає, додала Заболотна в телеграмі.

Підприємство Запоріжжя теж під ударом

Російські війська вночі атакували одне з підприємств Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару сталася пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.