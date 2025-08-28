Київ атакували ракети та БпЛА, є попередні дані про трьох загиблих, 18 людей поранені – влада

Російські війська вночі атакували Київ ракетами та дронами, є попередні дані про трьох загиблих, серед яких – 14-річна дитина, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Росіяни цинічно бʼють по житловій забудові. У Дарницькому районі пряме влучання по 5-типоверхівці. Від пʼятого до першого поверху все зруйноване», – написав він.

Мер міста Віталій Кличко про загиблих не повідомляє, але інформує про 18 постраждалих – 17 людей медики госпіталізували, зокрема, трьох дітей 7, 10 та 11 років, одному постраждалому надали допомогу на місці.

Також, як повідомив мер, у центрі столиці було влучання в торгівельний центр.

За даними Кличка, фіксуються наслідки російської атаки у шести районах міста:

у Дарницькому районі через атаку РФ булли пошкоджені житлові будинки, зокрема руйнування в 5-поверхівці з першого по пʼятий поверхи, також уламки БпЛА впали на дах 9-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння.

У Дніпровському районі уламки впали на триповерхову офісну будівлю, із загорянням. Також сталися пожежі у 25-поверховому та 9-поверховому будинках.

У Шевченківському районі пожежа в житловому будинку, пошкоджена нежитлова забудова, навчальний заклад та офісна будівля.

У Святошинському районі у двір 9-поверхового житлового будинку впав БпЛА, пошкоджень немає.

У Соломʼянському районі падіння уламків спричинило пожежу в приватному будинку.

У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

У Голосіївському районі пошкоджений житловий будинок

Тимур Ткаченко пише, що станом на 6:00 наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Повітряна тривога у Києві була оголошена близько 21:30 27 серпня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



