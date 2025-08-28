У Києві через російський удар пошкоджена редакція Радіо Свобода

Унаслідок повітряного удару Росії у ніч на 28 серпня зазнав пошкоджень офіс київського бюро Радіо Свобода. У редакції вибиті вікна в частині приміщень, пошкоджена деяка техніка. Постраждалих немає.

На відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу Радіо Свобода були наслідком прямих влучань двох ракет. Боєприпаси влучили у цивільні споруди на короткій відстані від редакції Радіо Свобода.

«Хоча офіс Радіо Свобода зазнав пошкоджень, нам пощастило, що ніхто зі співробітників не постраждав. Будьте певні, наші журналісти продовжать свою життєво важливу роботу. Наші думки з родинами тих, хто був убитий і поранений у цих атаках, а також з українськими рятувальниками», – заявив президент Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Стівен Капус.

Неподалік також зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу. Голова Європейської ради Антоніу Кошта засудив удар.

«Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками @EUDelegationUA, чия будівля була пошкоджена внаслідок цього навмисного російського удару», – написав він у соцмережі Х.

28 серпня також постраждав офіс видання «Української правда», повідомило видання. Постраждалих немає.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 15 людей, серед них є діти. Постраждали 38 людей.

Завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби за загиблими.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в семи районах Києва. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



