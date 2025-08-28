Каллас про нічний удар РФ по Києву: «це глузування з мирних зусиль»

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що нічний удар по Києву демонструє глузування Росії з мирних зусиль.



«Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічний напад на Київ демонструє навмисний вибір ескалації та глузування з мирних зусиль», – написала вона у соцмережі Х.



Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори, додала Каллас.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що сили РФ також уразили представництво ЄС у Києві – співробітники представництва в безпеці.

«Росія повинна негайно припинити свої невибіркові напади на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів щодо справедливого та міцного миру», – написала вона у соцмережі Х.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катарина Матернова у фейсбуці повідомила, що російський удар зруйнував будівлю біля представництва ЄС – вибухова хвиля сильно пошкодила будинок, в якому розміщена дипмісія.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 14 людей, серед них діти.

Читайте також: «Час для нових санкцій проти РФ, вже зіпсовані десятки можливостей для дипломатії» – Зеленський після атаки РФ

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



