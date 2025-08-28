Повітряні сили ЗСУ: вночі війська РФ атакували Україну майже 600 дронами та 31 ракетою

У ніч на 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, застосовуючи 598 ударних БпЛА та 31 ракету, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів атакували із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» – із повітряного простору Липецької та Воронезької області РФ, дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 – із Брянської та Воронезької областей РФ та 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ.



За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 563 російських дронів, одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 18 крилатих ракет Х-101.



Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За даними Зеленського, загинули щонайменше вісім людей, серед яких є дитина, ще десятки – поранені.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.