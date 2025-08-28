КМВА: кількість постраждалих через атаку РФ по Києву зросла до 45 людей

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 людей, повідомляє станом на 8:30 Київська міська військова адміністрація.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві через російську нічну атаку загинули щонайменше вісім людей, серед яких є дитина.

Водночас близько 8:30 у ДСНС інформували про 6 загиблих та 26 постраждалих. Такою кількість постраждалих, за даними місцевої влади, була близько двох годин тому.

Російські війська вночі масовано атакували Київ ракетами та дронами. Раніше було відомо про чотирьох загиблих. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Мер міста Віталій Кличко інформував, що 38 людей постраждали, 30 із них госпіталізовані.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.