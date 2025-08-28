МВС: у Києві через масовану атаку РФ загинули четверо людей, серед них є діти, число постраждалих зросло

У Києві через масовану російську атаку загинули четверо людей, серед них є діти, понад 20 – постраждали, повідомив міністр внутрішніх справа Ігор Клименко.

«На місці уражень внаслідок російського комбінованого удару працюють екстрені служби. На жаль, є жертви. Станом на зараз 4 загиблих, серед яких 2 дітей, та понад 20 поранених», – написав він у телеграмі.



За його словами, тривають рятувально-пошукові операції – оперативна обстановка динамічно змінюється.

До гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС, додав Клименко.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Повітряна тривога у Києві була оголошена близько 21:30 27 серпня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.