ОВА: через російську атаку на Вінниччині знеструмлені 60 тисяч споживачів

Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, повідомила у телеграмі перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.



За її словами, внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше сьогодні «Укрзалізниця» повідомила, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом. У компанії також заявили, що російські війська вночі здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет. У Києві через масовану російську атаку загинули четверо людей, серед них є діти, понад 20 – постраждали, повідомили у МВС. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



