Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вночі атакували одне з підприємств Запоріжжя – Федоров

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, 23 січня 2025 року
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, 23 січня 2025 року

Російські війська вночі атакували одне з підприємств Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару сталася пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG