Війська РФ вночі атакували одне з підприємств Запоріжжя – Федоров

Російські війська вночі атакували одне з підприємств Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару сталася пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



