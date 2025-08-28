«Укрзалізниця»: через атаку РФ і знеструмлення інфраструктури на Вінниччині низка поїздів прямують із затримками

Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомляє у телеграмі пресслужба «Укрзалізниці».

Йдеться про такі рейси:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

В «Укрзалізниці» повідомляють, що деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже перебувають на ній – будуть прямувати під резервними тепловозами.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет. У Києві через масовану російську атаку загинули четверо людей, серед них є діти, понад 20 – постраждали, повідомили у МВС. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.