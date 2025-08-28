«Укрзалізниця»: через атаку РФ і знеструмлення інфраструктури на Вінниччині низка поїздів прямують із затримками

Через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками, повідомляє у телеграмі пресслужба «Укрзалізниці».
Йдеться про такі рейси:
№87 Запоріжжя – Ковель;
№139 Київ – Камʼянець-Подільський;
№77 Одеса – Ковель;
№3 Запоріжжя – Ужгород;
№47 Запоріжжя – Мукачево;
№32 Перемишль – Запоріжжя;
№92 Львів – Київ;
№52 Львів – Київ.
В «Укрзалізниці» повідомляють, що деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, ті з поїздів, що вже перебувають на ній – будуть прямувати під резервними тепловозами.
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет. У Києві через масовану російську атаку загинули четверо людей, серед них є діти, понад 20 – постраждали, повідомили у МВС. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.
Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
