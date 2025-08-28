Уночі під ударом РФ були швидкісні поїзди Інтерсіті+, один – суттєво пошкоджений – «Укрзалізниця» (фото)

Російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+. Про це у телеграмі повідомляє «Укрзалізниця».



«Завдяки злагодженим діям залізничників – працівників депо – загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» додають, що жоден рейс не буде скасований – виводиться підмінний рухомий склад.

У компанії нагадали, що у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі Україну атакували групи безпілотників та ракет. У Києві через масовану російську атаку загинули четверо людей, серед них є діти, понад 20 – постраждали, повідомили у МВС. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



