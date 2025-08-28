«Час для нових санкцій проти РФ, вже зіпсовані десятки можливостей для дипломатії» – Зеленський після атаки РФ

Після масованого російського удару по України президент Володимир Зеленський заявив, що «вже точно час» для нових жорстких санкцій проти Росії, оскільки «вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії».



«І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни», – написав він у телеграмі.

За його словами, сьогоднішні російські удари ракетами та дронами є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії – «Росія обирає балістику, а не стіл перемовин».

Зеленський зауважив, що Київ очікує реакцію Пекіна на те, що відбувається, оскільки Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню – «цього немає через Росію».

«Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції», – додав президент.

Російські війська вночі масовано атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За даними Зеленського, загинули щонайменше вісім людей, серед яких є дитина, щедесятки – поранені.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



