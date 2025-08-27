Мерц: капітуляція України «лише виграла б час для Росії»

Перемога у війні проти України дозволила б Росії підготуватися до наступної, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц – про це він заявив на брифінгу з лідерами Молдови, Франції та Польщі в Кишиневі 27 серпня.

Він висловив переконання, що війна має завершитися, але «не за всяку ціну».

«Ми не хочемо капітуляції України. Така капітуляція лише виграє час для Росії, і Путін використає цей час, щоб підготуватися до наступної війни», – цитує його британське видання The Guardian.

Лідери Франції, Німеччини та Польщі відзначили День незалежності Молдови в Кишиневі 27 серпня і заявили про повну підтримку європейського шляху Республіки Молдова та її безпеки.