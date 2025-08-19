«Теплий тон, але мало змісту». Що пише західна преса про переговори Зеленського і Трампа

Радіо Свобода оглянуло реакції у провідних західних медіа на «зустріч дев'ятьох», як її уже назвали, у Білому домі. Коли 18 серпня у Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа для обговорення шляхів завершення війни приїхали генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії фон Урсула дер Ляєн, прем'єри Великої Британії та Італії Кір Стармер і Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президенти Фінляндії та Франції Александр Стубб і Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський.

«Пропозиція на 100 мільярдів»

Financial Times пише, що Зеленський запропонував Трампу угоду: якщо США нададуть Україні гарантії безпеки, Київ закупить у Вашингтона озброєння на суму 100 мільярдів доларів. Фінансувати цю угоду мали б європейські країни.

Видання ознайомилося із документом, який також передбачає іншу форму співпраці – виробництво безпілотників.

Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва безпілотників з українськими компаніями

«Згідно з цими пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на 50 млрд доларів щодо виробництва безпілотників з українськими компаніями, які є піонерами в цій галузі з моменту повномасштабного російського вторгнення у 2022 році», – цитує український документ Financial Times.



При цьому наголошується, що Київ відкидає будь-які домовленості з Москвою про «замороження» лінії фронту за умови виведення Україною військ із частково окупованих східних районів Донецької та Луганської областей.

«Це створить «плацдарм для подальшого і швидкого просування російських військ до Дніпра» і дозволить Путіну «досягти цілей агресії іншими засобами», йдеться в документі», – пише Financial Times.

WSJ: «пропорційний обмін» і гарантії безпеки

The Wall Street Journal уточнює, що інформацією видання, саме Трамп попросив у Зеленського частку в українській індустрії дронів на суму 50 мільярдів доларів, що забезпечило б певні вигоди для США.

Газета також цитує дипломатів, які стверджують, що український президент нібито допустив можливість «пропорційного обміну» територіями, але назвав це надзвичайно складним питанням через переселення людей конституційну заборону на поступки територією.

Сам президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що це неможливо. А після переговорів у Вашингтоні він сказав, що питання територій залишається «між ним і Путіним»

Від ідеї з припиненням вогню президент США наразі відмовився.

змінити свою термінологію та замість цього використовувати «перемир'я» або «припинити вбивства

«Трамп, якому минулого тижня не вдалося заручитися підтримкою Путіна щодо припинення вогню на зустрічі на Алясці, під час закритих обговорень попросив лідерів припинити використовувати цей термін. За словами чиновників, вони погодилися змінити свою термінологію та замість цього використовувати «перемир'я» або «припинити вбивства», – пише WSJ.

Щодо гарантій безпеки для України, WSJ повідомляє: вони мають включати чотири елементи – військову присутність, протиповітряну оборону, озброєння та моніторинг припинення вогню. Розробкою цих механізмів займеться спеціальна група радників з національної безпеки та представників НАТО на чолі з держсекретарем США Марко Рубіо.

Politico: «оформлять протягом 10 днів»

За інформацією Politico, міністри оборони країн «коаліції охочих» планують зустрітися вже цього тижня, щоб почати погоджувати деталі гарантій безпеки для України.

Зеленський заявив журналістам, що документи з гарантіями будуть офіційно оформлені протягом найближчих 7–10 днів.

Reuters: «теплий тон, мало змісту»

Reuters нагадує, що попередній візит Зеленського до Овального кабінету пів року тому закінчився скандалом. Цього разу медіа відзначають теплий тон зустрічі та вдячність українського президента Трампу. Водночас агентство робить висновок: «Попри обіцянку Трампа сприяти безпеці України після гіпотетичної мирної угоди, не було жодних ознак того, що якась зі сторін суттєво змінила свою позицію щодо обміну територіями, гарантій безпеки чи санкцій».

NYT, Le Figaro і The Guardian: тиск на Зеленського

The New York Times та Le Figaro підкреслюють, що Зеленський перебуває під зростаючим тиском: попри готовність до переговорів, він відкидає ідею територіальних поступок.

The Guardian ставить під сумнів дипломатичні досягнення Дональда Трампа. Газета пише, що колишній президент США обмежився закликом до припинення вогню, не надавши деталей щодо мирної угоди. При цьому всі сторони, за словами видання, намагалися згладити розбіжності, аби не допустити враження, що саме Україна гальмує мирний процес.