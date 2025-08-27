Макрон, Туск і Мерц відзначили День незалежності Молдови в Кишиневі

Лідери Франції, Німеччини та Польщі заявили в Кишиневі 27 серпня під час святкування Дня незалежності заявили про повну підтримку європейського шляху Республіки Молдова та її безпеки, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Спільний візит президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска відбувається на основі зусиль, пов’язаних із можливим мирним врегулюванням в Україні, і за місяць до парламентських виборів у Молдові 28 вересня. На цих виборах владна партія PAS, заснована Маєю Санду, ризикує втратити більшість.

У заявах, зроблених трьома європейськими лідерами та президенткою Санду на пресконференції, йшлося про безпеку Молдови, яка зіткнулася із загрозами, а також про необхідність продовжувати європейський шлях.

Усі чотири політики засудили спроби Росії вплинути на внутрішньополітичні події в Молдові, у тому числі за допомогою пропаганди та «брехні», як їх назвав Макрон.

Франція, Німеччина та Польща, три найбільші країни ЄС, утворюють так званий Веймарський трикутник – консультативну структуру, створену в 1991 році між трьома країнами зі складними історичними відносинами, але які зараз мають багато спільного, включно з бажанням працювати разом над європейським проєктом.

Упродовж останніх місяців цю структуру іноді згадують як можливого промоутера європейської політики безпеки, менш залежної від США, на тлі переорієнтації в зовнішній політиці Вашингтона після повернення на посаду президента-республіканця Дональда Трампа.