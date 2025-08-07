Поліція Молдови заявила про викриття схеми корупції на виборах, якою керували з Москви

Влада Молдови заявляє, що розкрила схему залучення громадян країни до мережі, яку організувала визнана в країні злочинною й керована з Москви організація «Шор» (однойменну партію, засновану олігархом Іланом Шором, у Молдові раніше заборонили – ред.). Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

За даними поліції, людей вербують через закриті чати в телеграмі й закликають встановити мобільний застосунок Taito. Там їм обіцяють гроші та дають «уроки пропаганди», щоб вони згодом могли взяти участь у протестах або підтримати певного кандидата на виборах до парламенту Молдови, призначених на 28 вересня.

Очільник Головної інспекції поліції Віорел Чернеуцеану на брифінгу заявив, що правоохоронці мають дані «десятків тисяч людей», які вже встановили застосунок. «Ми звернулися до адміністрацій Telegram і Taito, але у нас немає відповіді», – сказав Чернеуцеану.

За його словами, деякі користувачі вже отримали гроші. Гроші, відправлені через застосунок російського «Промсвязьбанку», були конвертовані з рублів у криптовалюти, іноземну валюту та молдовські леї.

Правоохоронці закликають громадян не мати доступу до застосунку Taito. У поліції нагадують, що корупція на виборах у Молдові карається позбавленням волі на строк до шести років, а якщо злочин скоєний в інтересах злочинної організації, покарання сягає до 15 років позбавлення волі.