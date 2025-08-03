Молдова: ЦВК зареєструвала «Патріотичний блок» експрезидента Додона і союзників

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови офіційно зареєструвала політичний блок «Патріотичний виборчий блок соціалістів, серце і майбутнє Молдови» для участі в парламентських виборах, які відбудуться 28 вересня 2025 року, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

До складу блоку наразі входять три партії:

партія соціалістів Республіки Молдова (PSRM) під керівництвом Ігоря Додона;

партія «Серце Молдови» – очолювана Іриною Влах;

партія «Для майбутнього Молдови» – на чолі з Васілє Тарлєвим.

Рішення про реєстрацію було ухвалене на засіданні ЦВК 3 серпня. Також комісія затвердила виборчий символ блоку, описаний як «п’ятикутна зірка з десятьма сегментами, розфарбована в білий і чорний кольори, з чорною серцевиною у центрі».

«Ми готові довести, що країна належить не чужинцям і тим, хто торгує батьківщиною, а людям, які працюють тут і люблять цю землю. «Патріотичний блок» готовий до боротьби і перемоги!» – прокоментував Додон рішення ЦВК Молдови.

Раніше, 29 липня, Додон, Влах і Тарлєв подали документи до ЦВК для реєстрації блоку, але без участі Комуністичної партії Молдови (PCRM), яка у тому самий день також вирішила приєднатися і запропонувала власну назву альянсу – «Блок комуністів, соціалістів, серця і майбутнього Молдови». Воронин, голова PCRM, при цьому особисто не пройшов до ЦВК, але партія офіційно підтвердила намір приєднатися до спільної ініціативи.

Період висування та реєстрації кандидатів розпочався 20 липня і завершиться 19 серпня. Виборча кампанія стартує 29 серпня.



