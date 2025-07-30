Молдова заблокувала застосунок, де транслюють телеканали РФ – речник уряду

У Молдові заблокували застосунок і сайт HaiTV, які транслювали заборонені російські телеканали, заявив 30 липня речник уряду Даніел Воде. За його словами, рішення ухвалили після звернень, у тому числі від Ради телерадіо.

«Державні установи знають, що треба робити. Потрібна тісна координація, єдині дії та професіоналізм для захисту національних інтересів. Конкретний приклад: програму HaiTV заблокували на території Молдови», – розповів Воде (цитата за Newsmaker.md).

Він уточнив, що впродовж останніх днів сотні жителів країни отримали через Viber запрошення завантажити цю програму або перейти на сайт.

«Компетентні органи видали офіційні приписи про блокування. Ця програма транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували за військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці», – додав речник уряду Молдови.

На момент публікації новини сайт haitv.live та застосунок залишалися доступними, відзначається в публікації.

Раніше цього ж дня президентка Молдова Мая Санду звинуватила Росію в підготовці масштабного втручання в парламентські вибори.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня. Згідно з останніми опитуваннями, владна партія «Дія і солідарність» зберігає лідерство.

Провідні опозиційні сили на чолі з колишнім президентом Ігорем Додоном нещодавно оголосили про формування передвиборчого альянсу, який виступає за «нормалізацію» відносин із Росією, проти прозахідної орієнтації країни.

Ще один опозиційний блок під назвою «Перемога», пов’язаний із заочно засудженим у Молдові бізнесменом Іланом Шором, який має російське громадянство, виборчком не допустив до виборів.



