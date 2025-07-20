У Молдові ЦВК відмовила в реєстрації блоку «Вікторія», який пов’язують із утікачем до Москви

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови відмовилася реєструвати як учасника парламентських виборів 28 вересня блок «Вікторія». Однією з головних причин відмови стало те, що партія є правонаступницею партії «Шор», визнаної неконституційною, пише молдовська служба Радіо Свобода.

Рішення ЦВК ухвалене на тлі акції протесту прихильників чотирьох партій, що входять до блоку: «Вікторія», «Відродження», «Шанс» та «Сила за альтернативу та порятунок Молдови».

У разі, якщо рішення залишиться чинним, блок не зможе зареєструватися як учасник парламентських виборів і не зможе підтримати жодного кандидата.

На відміну від партій, які можуть напряму подавати заявки на реєстрацію в парламентських перегонах, починаючи з 20 липня, блоки, що складаються з кількох партій, мають отримати попередню реєстрацію.

Заступник голови ЦВК Павел Постіце заявив, що чотири партії блоку не відмежувалися від колишньої партії «Шор», визнаної неконституційною у 2023 році, і навіть взяли участь у спільному з’їзді в Москві разом із олігархом-утікачем у Росії Іланом Шором, засудженим на батьківщині до тюремного ув’язнення у справі, яку узагальнено називають «банківським шахрайством».

Партія «Шор» була визнана неконституційною та ліквідована через підозри в тому, що вона поставила себе на службу Кремлю з метою дестабілізації Республіки Молдова.

Нещодавні поправки до молдовського законодавства забороняють політичне об’єднання, створення або реєстрацію нової партії з метою «продовження або відновлення як політичної партії-правонаступниці діяльності політичної партії, визнаної неконституційною».