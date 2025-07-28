Затриманий у Греції молдовський олігарх Плахотнюк погодився на екстрадицію – адвокат

Молдовський олігарх Володимир Плахотнюк, який перебуває в СІЗО у Греції, заявив, що «беззастережно погоджується» на екстрадицію до Молдови. Про це сказав його адвокат Лучіан Рогач після того, як Офіс генпрокурора Молдови заявив, що Плахотнюк відмовився від екстрадиції, повідомляє 28 липня молдовська служба Радіо Свобода.

«Запит був адресований компетентним судовим органам Греції та підтверджує виражену готовність Володимира Плахотнюка відкрито співпрацювати з міжнародним судовим процесом, щоб швидко та без зволікань урегулювати судові провадження», – написав Рогач у фейсбуці.

За його словами, його підзахисний «готовий скористатися всіма наявними в його розпорядженні законними можливостями, щоб повернутися до Молдови».

Рогач представляє інтереси Плахотнюка в єдиній кримінальній справі олігарха, яка дійшла до суду в Кишиневі. Його судять за причетність до «крадіжки мільярда» з трьох банків Республіки Молдова в 2014 році. В інших епізодах, які перебувають на стадії слідства, колишнього лідера Демократичної партії звинувачують у створенні злочинної організації, шахрайстві, відмиванні грошей в особливо великих розмірах та зловживанні владою.

Запит на екстрадицію, поданий владою Молдови, розглядається Апеляційним судом Афін. Аналогічний запит подала Росія, де щодо Плахотнюка є дві кримінальні справи – за замах на вбивство (він нібито планував вбивство молдовського політика Ренато Усатого, який також є громадянином Росії) та за міжнародну торгівлю наркотиками. За цими звинуваченнями Плахотнюку загрожує довічне ув’язнення.

Володимир Плахотнюк, який утік із Молдови в 2019 році, був затриманий Інтерполом 22 липня в аеропорту Афін. Його помістили під арешт на 40 днів у в’язниці в Греції.