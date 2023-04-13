Молдова: популістський лідер Ілан Шор отримав 15 років через «крадіжку століття»

Суд у Молдові 13 квітня заочно засудив до 15 років ув’язнення лідера невеликої опозиційної партії у зв’язку з крадіжкою банківських активів на мільярд доларів, повідомляє агенція Reuters.

Бізнес-магнату Ілану Шору, голові партії, що носить його ім’я, Апеляційний суд Кишинева підтвердив попередній вирок за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей у справі, відомій місцевим жителям як «крадіжка століття».



В останні місяці Шор стояв за вуличними протестами, засуджуючи високі ціни та закликаючи до відставки прозахідного уряду в крихітній країні, розташованій між Україною та Румунією.



15-річний термін ув’язнення вдвічі перевищує початковий 7,5-річний термін ув’язнення, винесений судом нижчої інстанції в 2015 році. Апеляційний суд також постановив конфіскацію активів на суму, еквівалентну 277 мільйонам доларів. Апеляція розглядається вісім років.



У 2019 році Шор таємно покинув країну і зараз, як вважають, перебуває в Ізраїлі.



Проєвропейський президент Майя Санду, обрана в 2020 році з зобов’язанням викорінити корупцію, заявила, що вирок є життєво важливим як публічна демонстрація справедливості.



Шор, чия партія має шість зі 101 місця в законодавчому органі Молдови, назвав вирок незаконним.

За даними Мінфіну США, Ілан Шор працював з росіянами перед виборами в Молдові 2021 року, щоб створити політичний альянс, спрямований на контроль над парламентом країни та підтримку законодавства, сприятливого для Росії. Вашингтон стверджує, що станом на червень 2022 року Шор отримував підтримку Росії, а його партія координувала дії з представниками інших олігархів, щоб створити політичні заворушення в Молдові.