США запровадили санкції проти 9 людей через «корупцію в Молдові», серед них Плахотнюк і Шор

Сполучені Штати 26 жовтня запровадили санкції проти дев’яти людей та 12 організацій через те, що Міністерство фінансів США назвало «системною корупцією» в Молдові та спробами вплинути на вибори в країні.

До фізичних та юридичних осіб, які підпадають під санкції, входять двоє молдовських олігархів, широко відомих через звинувачення в корупції в політичних та економічних установах Молдови, йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів.

Санкції також стосуються фізичних та юридичних осіб, які виступали «інструментами глобальної кампанії впливу Росії», що, за заявою департаменту, прагне маніпулювати Сполученими Штатами та їх союзниками та партнерами, в тому числі Молдовою та Україною.

«Санкції, запроваджені сьогодні, викривають не тільки таємну стратегію Росії в Молдові, але й демонструють, як корупція підриває верховенство права», – сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

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Серед осіб, визначених Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США – колишній урядовець Молдови Владімір Плахотнюк, який, за словами США, контролював ключові сектори уряду Молдови та маніпулював ними.

За даними відомства, Плахотнюк – колишній депутат парламенту Молдови, який був пов’язаний зі зникненням 1 мільярда доларів із молдовських банків у 2014 році – зберігав контроль над правоохоронним апаратом країни, щоб боротися з політичними та бізнес-конкурентами.

Плахотнюк, який втік з країни в 2019 році, також використовував урядовців Молдови як посередників для підкупу співробітників правоохоронних органів, використовував свій контроль над судовою системою, щоб маніпулювати виборами в Кишиневі в червні 2018 року, та зберігав контроль над ключовими медіа, стверджують у міністерстві.

Державний департамент США вже заборонив Плахотнюку та його сім’ї отримувати візи для в'їзду в США.

Ще одна особа, яка потрапила під санкції, – багатий популістський лідер Ілан Шор, який, за словами Міністерства фінансів, працював з росіянами перед виборами в Молдові 2021 року, щоб створити політичний альянс, спрямований на контроль над парламентом країни та підтримку законодавства, сприятливого для Росії.

У відомстві заявили, що станом на червень 2022 року Шор отримував підтримку Росії, а партія «Шор» координувала дії з представниками інших олігархів, щоб створити політичні заворушення в Молдові. За даними департаменту, він також працював з московськими організаціями, щоб підірвати заявку Молдови на вступ до Європейського Союзу.

Санкції проти Шора запровадили за втручання у вибори від імені Росії. Також до списку потрапила дружина Шора, російська співачка Сара Шор.

Крім того, під санкції потрапив Ігор Чайка, який, за заявою, працював з речником Кремля Дмитром Пєсковим над розробкою детальних планів підриву президента Молдови Майї Санду з метою повернення Молдови в сферу впливу Росії. У квітні США запровадили санкції проти його батька, члена Ради безпеки Росії Юрія Чайки.

Росія використовувала компанії Чайки як прикриття для перекачування грошей лояльним до себе політичним партіям у Молдові. Деякі з цих незаконних коштів на виборчу кампанію були призначені для хабарів і фальсифікації виборів, повідомило Міністерство фінансів.

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Незважаючи на те, що спроби вплинути на вибори в Молдові 2020 і 2021 років провалилися, Кремль продовжує організовувати зусилля для повернення проросійського уряду до влади, заявило Міністерство фінансів.

Санкції заморожують будь-які активи чи майнові інтереси, якими володіють чиновники в Сполучених Штатах, і забороняють громадянам США здійснювати операції з їх участю без спеціального дозволу OFAC.

Молдова є однією з найбідніших держав Європи. Вона зіткнулася з одними з найважчих наслідків семимісячного повномасштабного вторгнення Росії в сусідню Україну, включаючи значні потоки українських біженців і занепокоєння, що російські військові можуть потім спробувати окупувати її територію.

Проєвропейський уряд у Молдові прискорив подачу своєї заявки на вступ до Євросоюзу після того, як Росія вторглася в Україну, і разом з Україною отримав статус кандидата.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові військовою помстою, якщо молдовські офіційні особи «загрожуватимуть безпеці» російських військ, дислокованих у сепаратистському регіоні Придністров’ї.