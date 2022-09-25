У Молдові антиурядові протестувальники встановили намети біля резиденції президентки

Прихильники проросійської партії бізнесмена-втікача провели акцію протесту біля офіційної резиденції президентки Молдови в Кишиневі 25 вересня, на яку зібралися тисячі людей, що скаржилися на підвищення цін, зокрема на газ, і вимагали дострокових виборів.

Дехто з демонтрантів встановив близько десяти наметів перед резиденцією президента, що вони намагалися зробити тиждень тому біля парламенту.

Мітингувальники вигукували «Геть уряд!» і «Геть Маю Санду!».

Протести були організовані партією «Шор», лідер-популіст якої Ілан Шор перебуває за кордоном з 2019 року після засудження за шахрайство та відмивання грошей у 2017-му.

Прихильники партії «Шор» звинувачують уряд і президентку Маю Санду в тому, що вони занадто мало роблять для боротьби зі зростанням цін – включно з 27-відсотковим підвищенням вартості газу, оголошеним 23 вересня – та іншими проблемами, посиленими війною Росії в Україні.

Демонстранти також вимагають припинити розслідування проти Шора та інших членів партії, яка посіла третє місце на виборах 2021 року після владної Партії дії та солідарності Санду (PAS) і Блоку комуністів і соціалістів.

Санду, яка минулого тижня була за кордоном, не коментувала протести.

Але представники уряду звинуватили в організації демонстрацій «злодіїв», стурбованих судовою реформою і боротьбою з корупцією.

У 2017 році Шор був засуджений до більш ніж семи років ув’язнення у зв’язку зі втратою близько мільярда доларів від трьох молдовських банків і зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Декількох членів партії Шора позбавили депутатської недоторканності після розслідування низки масових крадіжок у період з 2013 по 2019 роки.

Молдова є однією з найбідніших держав Європи. Вона зіткнулася з одними з найважчих наслідків семимісячного повномасштабного вторгнення Росії в сусідню Україну, включаючи значні потоки українських біженців і занепокоєння, що російські військові можуть потім спробувати окупувати її територію.

Проєвропейський уряд у Молдові прискорив подачу своєї заявки на вступ до Євросоюзу після того, як Росія вторглася в Україну, і разом з Україною отримав статус кандидата.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові військовою помстою, якщо молдовські офіційні особи «загрожуватимуть безпеці» російських військ, дислокованих у сепаратистському регіоні Придністров’ї.