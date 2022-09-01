Київ та Кишинів відповіли Лаврову на заяви про утиски російськомовних у Придністров’ї

У молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя права етнічних росіян жодним чином не порушуються, заявило Бюро політики реінтеграції Молдови на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія «буде робити все» для захисту інтересів російськомовного населення Молдови, включаючи Придністров’я та Гагаузію.

У відомстві заявили, що натомість бачать, що до румуномовних ставляться як до іноземців, а їхні основні права та свободи обмежуються.

«У той же час ми спостерігаємо навмисне обмеження в Придністровському регіоні прав румуномовних громадян Республіки Молдова, які мають документи національного зразка, що кваліфікуються як іноземці та яким заборонено користуватися своїми основними правами та свободами: свобода вираження поглядів, вільне пересування, освіта рідною мовою, відсутність дискримінації за етнічними та національними ознаками», – зазначило Бюро реінтеграції у коментарі Realitatea.

У бюро заявили, що російськомовні у східних округах користуються правами в громадськості, освіті, ЗМІ тощо. Навіть у переговорах між Кишиневом і Тирасполем мова спілкування і листування – російська.

У свою чергу, речник МЗС України Олег Ніколенко у твітері відреагував таким чином: «Лавров каже, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення в Молдові. Ми вже це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну. Висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови».

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив владу Молдови в тому, що вона не йде на діалог з сепаратистським регіоном Придністров’я, «ймовірно, розраховуючи на недипломатичне вирішення конфлікту».

«Керівництво Молдови вчинило б правильно, якби припинило грати в нав’язані Заходом геополітичні ігри та подумало про інтереси людей, які живуть пліч-о-пліч. Ми будемо наполягати на такому підході», – сказав Лавров на одній із зустрічей з молоддю 1 вересня.

У відповідь офіційний Кишинів заявив, що вирішення придністровського конфлікту, якого прагне Молдова «виключно мирними та політичними засобами», базуватиметься на суверенітеті та територіальній цілісності Молдови.