Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій – мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій в умовах воєнного стану, «а от російська мова – ні».

Офіс мовного омбудсмена оприлюднив 13 червня аналіз добового ефіру за 30 травня 2022 року 15 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнодержавне радіомовлення. Він засвідчив лише один випадок трансляції російськомовної пісні.

За даними мовного омбудсмена, загалом телерадіоорганізації здійснюють трансляцію музичних творів, виконаних переважно державною мовою (62%), а також офіційними мовами ЄС.

«Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України, з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й, фактично, російськомовні пісні. Із проаналізованих майже чотирьох тисяч пісень, зафіксована лише одна російською мовою. Це дійсно вражає», – сказав Кремінь.

Державна мова під час трансляції інформаційно-аналітичних і розважальних радіопередач також є домінуючим комунікаційним засобом, кажуть в офісі мовного омбудсмена. Разом з тим, були зафіксовані випадки послуговування недержавною (російською) мовою «під час інформування громадян про події в країни і трансляції розважальних передач, зокрема, це стосується застосування недержавної мови ведучими, гостями, експертами під час прямих включень (наданні експертних оцінок, коментарів, інтерв’ю), трансляції інформаційних і новинних сюжетів, де коментарі надавалися російською мовою».

«На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською», – наголосив Тарас Кремінь.

Він нагадав, що, згідно з висновком Конституційного суду України, застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної.

16 квітня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував із нового навчального року прибрати із вивчення у школах предмет «російська мова» і замінити його іншими предметами (або ж через збільшення частки вивчення наявних дисциплін). Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сказав, що підтримує таку ініціативу.