Міністр освіти відреагував на пропозицію мовного омбудсмена прибрати російську мову зі шкіл

Мінстр освіти та науки Сергій Шкарлет відреагував на пропозицію мовного омбудсмена Тараса Кременя прибрати з нового навчального року вивчення російської мови з українських шкіл.

«Я, в принципі, підтримую це – таку ініціативу. Але треба дивитись, щоб це було там за вибором школи, за вибором педради. Але, в принципі, ми підтримуємо таку ініціативу», – зазначив очільник МОН в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також розповів, яким чином можна було б використати вивільнені навчальні години.

«Можливо, за вибором батьків, за вибором педради додати або якісь додаткові навички, або вивільнити частину цих годин на самопідготовку, можливо, на якусь творчу самовизначеність того чи іншого учня», – зауважив Шкарлет.

Водночас міністр наголосив, що українські школи є автономними і можуть «самостійно для себе обрати заповненість цих годин».

16 квітня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував з нового навчального року прибрати із вивчення у школах предмет «російська мова» та замінити його іншими предметами (або ж через збільшення частки вивчення наявних дисциплін).