Мультипредметний тест для вступників 2022 року. Реєстрація триватиме до 19 квітня – МОН

Реєстрація для цьогорічних вступників на участь у національному мультипредметному тесті триватиме до 19 квітня, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Як розповів під час телемарафону міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, один комплексний тест міститиме 20 тестових завдань із математики, 20 – з української мови та 20 – з історії України. Буде 28 спроб складання тесту, які відбуватимуться впродовж трьох сесій: основної, додаткової та спеціальної. Для вступу на творчі спеціальності єдиним інструментом оцінки буде творчий конкурс.

Щодо завершення 2021/2022 навчального року міністр нагадав, що школярам, які перебувають за кордоном, або їхнім батькам необхідно отримати довідку про вивчення предметів і надати її українській школі для формування атестату.

«В Україні є наш, український інструмент для реалізації права на отримання повної загальної середньої освіти, у тому числі, з видачею свідоцтва державного зразка – Міжнародна українська школа, яка активно впроваджується на території країн ЄС», – сказав міністр.

Національний мультипредметний тест запроваджується в Україні вперше і лише на 2022 рік. Щоб узяти участь в тестуванні, потрібно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – деталі ТУТ.

На сьогодні повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування пройшли понад 300 тисяч осіб.