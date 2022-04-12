У МОН повідомили про особливості завершення навчального року в школах і вступну кампанію

Школярам, які перебувають за кордоном, або їхнім батькам, необхідно отримати довідку про вивчення предметів і надати її українській школі для формування атестату щодо завершення 2021/2022 навчального року, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«В Україні є наш, український інструмент для реалізації права на отримання повної загальної середньої освіти, у тому числі, з видачею свідоцтва державного зразка – Міжнародна українська школа, яка активно впроваджується на території країн Європейського союзу», – повідомив під час телемарафону Шкарлет, якого цитує пресслужба МОН.

Він також додав, що національний мультипредметний тест запроваджується в Україні вперше й лише на 2022 рік, враховуючи безпекову ситуацію у зв’язку зі вторгненням Росії.

«Один комплексний тест включатиме 20 тестових завдань із математики, 20 тестових завдань з української мови та 20 – з історії України. Буде 28 спроб складання тесту, які відбуватимуться впродовж трьох сесій: основної, додаткової та спеціальної», – сказав міністр.

Для вступу на творчі спеціальності, за його словами, єдиним інструментом оцінки буде творчий конкурс.

Шкарлет заявив, що це робиться для того, щоб надати всім охочим можливість вступати до закладів вищої освіти України.

Крім того, очільник МОН повідомив, що наразі більше ніж 20 закладів вищої, фахової передвищої освіти вимушено залишили місця постійної дислокації і переїхали для організації освітнього процесу на підконтрольну Україні територію.

Раніше МОН продовжив реєстрацію на участь у національному мультипредметному тесті до 19 квітня.

28 лютого Міністерство освіти і науки повідомило, що через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОН Сергій Шкарлет підписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.