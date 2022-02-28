МОН скасувало ДПА для 4-х і 9-х класів і продовжило реєстрацію учасників ЗНО

Міністерство освіти і науки повідомило, що через масштабне вторгнення російських військ в Україну очільник МОН Сергій Шкарлет підписав наказ, яким звільнив від проходження Державної підсумкової атестації учнів, що завершують здобуття початкової і базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

«Такі дії вимушені, адже головне сьогодні – це збереження здоров’я і життя учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану», – сказав Шкарлет.

Крім того, за даними МОН, міністр підписав наказ про внесення зміни до Календарного плану проведення й організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році.

Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».