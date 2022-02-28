Airbnb безкоштовно надасть житло для 100 тисяч українців, повідомив співзасновник і гендиректор компанії Браян Чеські.

«Усе перебування – безкоштовне для біженців. Воно фінансується Airbnb, донорами Airbnb.org та завдяки щедрості господарів», – зазначив він.

За його словами, в пріоритеті пошуку такого житла – сусідні з Україною країни: Польща, Німеччина, Угорщина та Румунія.

Тим, хто не може підтримати українських біженців житлом, він радить робити грошові пожертви.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».