«Змушують вчити російською». На півдні України військові РФ полюють на освітян

Що відомо про тиск російських окупантів на працівників освіти на захопленій території півдня України? Як реагують на пропозиції співпраці з росіянами вчителі і директори шкіл в Мелітополі, Бердянську та Енергодарі? Як можуть продовжувати навчання школярі тимчасово окупованих територій півдня? Про це – в новому випуску програми проєкте Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

У захопленому російськими військовими Мелітополі директори всіх шкіл написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з російськими окупаційними силами, повідомив мер міста Іван Федоров . За його словами, російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою.

. За його словами, російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою. Кілька днів тому російські військові викрали керівницю відділу освіти Мелітопольської міської ради Ірину Щербак , яка відмовилася від співпраці з ними. Запорізька обласна прокуратура відкрила провадження.

, яка відмовилася від співпраці з ними. Запорізька обласна прокуратура відкрила провадження. Раніше повідомлялося, що з квітня росіяни планували відновити навчальний процес у школах Мелітополя, але за російською програмою і російською мовою. Вчителям, які погодяться викладати, обіцяли виплачувати премії в рублях.

1 квітня стало відомо, що російські військові вивезли у невідомому напрямку трьох директорів шкіл з Мелітополя, які написали заяви про звільнення після вимоги росіян відновити навчальний процес у місті, а також заявили про загрозу для школярів.

Демарш освітян у Мелітополі

Усі директори шкіл написали заяви на звільнення

Житель Мелітополя, знайомий особисто з деякими директорами міських шкіл, ім’я якого ми не розголошуємо з міркувань безпеки, розповів «Новинам Приазов’я», за яких обставин директори шкіл відмовилися від співпраці з російською окупаційною адміністрацією.

«Окупанти намагаються відновити у Мелітополі навчальний процес. Невідомо за якою програмою і за яким законодавством. Вони влаштували обхід територій шкіл і хотіли схилити їх до співпраці, – каже він. – Директори зібралися біля автомоторного технікуму, оскільки зустріч з окупаційною адміністрацією була призначена саме там. Усі директори шкіл написали заяви на звільнення. Заяви передали, в приміщення заходити не стали, тому що бачили за технікумом велику кількість військових машин. Заяви передали директору технікуму, яка пішла на співпрацю з окупантами, розвернулися і пішли додому».

За його словами, директорів намагалися повернути.

«На ґанок технікуму вискочила самопризначена в.о. голови Мелітополя Галина Данильченко і почала з матюками кричати, щоб директори повернулися, але ніхто цього робити не став. Врешті-решт, як з'ясувалося потім, забрали директорів 4-ї школи, 9-ї гімназії і 13-ї загальноосвітньої школи. Де вони перебувають, невідомо», – додав чоловік.

Ексміністерка освіти України Лілія Гриневич 31 березня повідомила, що «колеги-освітяни з окупованого Мелітополя вийшли на зв'язок!». Але подробиці на прохання редакції повідомляти відмовилася.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова оприлюднила імена та прізвища трьох директорів шкіл, яких, за її даними, вивезли в невідомому напрямку окупанти. Вона наголосила, що це є грубим порушенням статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

«Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні», – зазначила Денисова.

«Військові РФ оглядають школи Бердянська»

Депутатка Запорізької обласної ради Олена Бодасюк в коментарі для «Новин Приазов’я» розповіла, що російські сили чинять тиск на освітян і в тимчасово окупованому Бердянську, але, за даними депутатки, безрезультатно.

Ніхто не дає згоди, але тиск йде хвилею по керівництву шкіл

«Ведуться наполегливі розмови про відновлення навчального процесу незрозуміло за якою програмою, але російською мовою. Зрозуміло, що ніхто не дає згоди, але тиск йде хвилею по керівництву шкіл. Проблема в тому, що діти сидять ізольовано по домах, під наглядом батьків. І діти у закритому просторі вже протягом місяця, і це, скажімо так, – проблема», – зазначила Бодасюк.

Один із місцевих жителів Бердянська, ім’я котрого ми не називаємо з міркувань безпеки, розповів, що російські військові оглядають приміщення шкіл і шукають списки учнів.

Окупанти запитують, чому не навчаються діти і чому не продовжується навчальний процес

«У Бердянську ситуація ще на крок позаду. Тобто даної риторики (такої як у Мелітополі – ред.) окупанти ще не застосовують, вони на сьогодні лише відвідують заклади освіти, як школи, так і інші заклади, з різною метою. Десь цікавляться про працівників, десь оглядають приміщення і будівлі. Дивляться, чи немає там зброї, військових під виглядом біженців і переселенців з Маріуполя. Бо більшість біженців мешкають і харчуються в школах деяких. Шукають списки дітей, і ця інформація, вона по всіх закладах різна. На даний мені не відомо про продовження навчання. Але окупанти запитують, чому не навчаються діти і чому не продовжується навчальний процес», – повідомив чоловік.

Про тиск на освітян також відомо у місті Енергодар Запорізької області, але місцева влада поки утримується від публічного коментування цієї теми.

Як реагує Міносвіти?

Представник Міністерства освіти та науки України, начальник управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що відомству відомо про багато випадків відмови освітян від співпраці з російськими окупаційними силами в різних областях України.

Говорили, що треба вчитися не за українською, а за російською програмою, вчитися виключно російською мовою

«Буквально з перших днів війни такі повідомлення почали надходити з Луганської області, де говорили, що вилучаються підручники з історії України, української мови, і що треба вчитися не за українською, а за російською програмою, вчитися виключно російською мовою. Частково такі повідомлення почали надходити із Херсонської області. Хоча там в цілому процес здійснюється дистанційно за українськими програмами, але такі випадки теж бувають», – повідомив Кононенко.

Є відповідні статті, що загрожує тим людям, які підуть на співпрацю з окупантом

Він також сказав, що директори шкіл і дитячих садочків у Мелітополі, які відмовилися від співпраці з окупантами «поступили абсолютно правильно»: «Співпраця з окупантами і примушування діяти за їхнім законодавством, не може вітатися. У нас є відповідні статті, що загрожує тим людям, які підуть на співпрацю з окупантом».



Юрій Кононенко також зазначив, що учні зараз можуть продовжувати навчатися дистанційно.



«Всім дітям, незалежно від того, де вони перебувають, документи будуть виписані по закінченні цього року. Маю на увазі базову освіту – після 9-го класу і про повну – після 11-го класу», – запевнив представник Міносвіти.



Крім того, він наголосив, що працівникам освітніх закладів гарантовано збереження робочих місць і виплати заробітних плат.

«Звичайно механізм, як це буде з окупованою територію, коли люди перебувають там, треба буде думати, як це буде відбуватися. У нас працівники шкіл отримують зарплату за рахунок освітньої субвенції, яка переховується з держбюджету. В березні держава перерахувала повністю відповідні кошти кожному місцевому бюджету, і зарплата повинна бути виплачена всім педагогічним працівникам загальної середньої освіти», – сказав Кононенко.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.