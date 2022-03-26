Під тиском окупантів. Влада на півдні України складає повноваження

В яких регіонах політики йдуть у відставку, чи законні рішення про складання повноважень та хто має виконувати обов’язки місцевих рад? Про це – в новому випуску проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

24 березня стало відомо, що більшість депутатів Енергодару Запорізької області склали свої повноваження.

До цього про відставку повідомив Нижньосірогозький селищний голова Дмитро Такаджи та міський голова Генічеська Херсонської області Олександр Тулупов.

Обстріли та спротив на Запоріжжі

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф’єв у коментарі для «Новин Приазов'я», розповів, що російські сили щодня обстрілюють мирне населення в Бердянському, Мелітопольському, Василівському та Пологівському районах. За його даними, переважно окупанти стріляють по цивільній інфраструктурі і, окрім того, по позиціях українських військових. Зокрема, запеклі бої проходять в населених пунктах – Кам'янське, Оріхів, Гуляй Поле.

Противник зазнає втрати і дуже сильний опір в населеному пункті Гуляй Поле. Вони, коли між собою спілкуються, населений пункт Гуляй Поле називають «злим містом

«За радіоперехопленням нам стало відомо, що противник зазнає втрати і дуже сильний опір в населеному пункті Гуляй Поле. Вони, коли між собою спілкуються, населений пункт Гуляй Поле називають «злим містом», – повідомив речник.

Також Іван Ареф’єв розповів, що продовжуються спроби Росії встановити окупаційну владу на контрольованих нею територіях області, втім, підтримки з боку місцевих жителів такі дії не мають.



«Вони (окупанти – ред.), незважаючи ні на що, продовжують спроби встановлення такої бутафорської російської влади, з-поміж зрадників та колаборантів, але не мають підтримки з боку населення. Дуже багато місцевих виходить на мітинги. Але зараз на мітинги виходить менше людей, тому що вони застосовують силу проти місцевого населення. Але підтримки з боку населення вони не отримують», – розповів Іван Ареф’єв.

Також він підтвердив факт викрадення людей в Мелітополі та інших окупованих містах.

«Майже не залишилося депутатів»

В Енергодарі представники фракцій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «За Майбутнє», «Нова політика», та частина депутатів «ОПЗЖ» склали свої повноваження. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

Депутати уникають використання їхніх голосів під примусом

Він зазначив, що таке рішення депутати різних фракцій пояснюють неможливістю ефективно, в рамках чинного законодавства України, виконувати свої обов’язки. Також Дмитро Орлов додав, що депутати таким чином уникають використання їхніх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних так званих «народних республік» на території Енергодару під керуванням російських сил.

«Відсотків 90 депутатів залишаються працювати на своїх округах, допомагають на волонтерських засадах своїм виборцям та тим, хто цього потребує. Що стосується прийняття певних рішень, то, мабуть зараз не той час, коли рішення треба приймати. Всі захищені статті витрат залишаються, всі комунальні послуги, заробітні плати залишаються. Стосовно заяв, то так – рада вже неповноважна», – повідомив мер міста.

Також Орлов розповів про тиск, який чинять на нього російські окупанти.

Співпраці вимагають, але співпраці вони не доб'ються ніколи

«Є певний тиск на мене, першого заступника, як ви знаєте, його було викрадено. Тиждень його немає, немає ні звістки про стан його здоров'я, чи взагалі живий він, де перебуває. Співпраці вимагають, але співпраці вони не доб'ються ніколи. З моїми принципами життєвими, присягу я не можу повернути у зворотній бік та повернутися в сторону окупантів. Таких намірів в мене немає і в думках. Тому вони намагаються схилити в цьому напрямку, але в них мало що виходить», – сказав «Новинам Приазов’я» Дмитро Орлов.

Чи законні самовільні відставки?

У Міністерстві розвитку громад та територій України раніше роз’яснювали, що депутати та посадовці окупованих громад не мають права саморозпуститися чи звільнятися. Виключення складають звернення голови громади із заявою про дострокове припинення повноважень. Таким чином, «самоусунення» сільських, селищних, міських голів, їхніх заступників та секретарів відповідних рад не відповідає вимогам закону.

Також в законі сказано, що проведення будь-яких референдумів про дострокове припинення повноважень голів громад, чи припинення їхніх повноважень за народною ініціативою, в умовах воєнного часу не допускається.

Народний депутат 8-го скликання Олександр Черненко в коментарі для «Новин Приазов'я» розповів докладніше про правовий механізм, згідно з яким можуть достроково припинити власні повноваження міські та сільські голови.

«Одна з підстав припинення повноважень, це є заява про припинення повноважень за власним бажанням. Тобто, достатньо міському голові написати таку заяву і в принципі закон не забороняє йому цього робити. Ця заява повинна бути розглянута або на сесії міської ради, або, якщо вона за два тижні не розглядається, через два тижні вона автоматично вступає в силу і повноваження міського голови припиняються. Тоді виконує обов'язки міського голови – секретар міської ради. І Верховна Рада в 90-денний термін має призначити нові вибори. Але вибори не призначаються в умовах воєнного стану», – пояснив політик.

Також, за його словами, діяльність міських чи сільських рад можна припинити за рішенням суду або в умовах воєнного стану, або за рішенням військово цивільної адміністрації, яка створюється в окремій області рішенням президента та перебирає на себе повноваження місцевої адміністрації.

«Такі рішення були прийняті у 2015 році, коли багато місцевих рад в Донецьку, на тих територіях вони фактично там ставали колаборантами, за рішенням військово-цивільних адміністрацій, вони припиняли усі ці повноваження», – нагадав Олександра Черненко.

Голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська в коментарі для «Новин Приазов’я» зазначила, що самовільне припинення повноважень представниками місцевої влади не впливає на подальші ймовірні дії російських військових і наміри проведення так званих «референдумів», які можуть планувати окупаційні сили.



«Такі «референдуми» не можуть бути юридично визнаними, не можуть бути законними в принципі. В Україні навіть немає закону про місцевий референдум станом на сьогодні. І ніхто, крім держави Україна, її органів влади, не має право організовувати референдумні процеси в цій країні. Зараз ми перебуваємо в режимі воєнного стану, і мають бути створені військово-цивільні адміністрації в цих умовах. По кожній області, по кожній громаді це окреме рішення з призначенням конкретних відповідальних осіб президентом України», – зазначила Айвазовська.

Масштабна війна Росії проти України триває із 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Нині з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.