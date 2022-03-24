«Галя з підвалу», колишній замполіт та «мер-самозванець»: гауляйтери півдня України

Російські сили продовжують проводити таку собі окупацію влади на півдні України, в містах, які вони взяли під свій військовий контроль. Це відбувається шляхом викрадень чинних мерів та призначення інших з місцевих колаборантів. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов'я» зібрали дані про колаборантів, зокрема Мелітополя, Бердянська та Нової Каховки (Херсонська область), яку вони мають вагу в регіоні та як до них ставиться місцеве населення.

Бердянськ

В окупованому Бердянську вже ширяться повідомлення про буцімто нового голову міста. Такий собі Олександр Сауленко заявив, що він тепер виконуватиме обов'язки мера.

Запорізька поліція здійснює розслідування за фактом колабораційної діяльності в Бердянську. На сайті відомства сказано, що 21 березня до Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла інформація про те, що у мережі інтернет опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович.

Чоловік повідомляє, що бере на себе обов’язки тимчасового виконувача обов’язків голови міста Бердянська. Тим самим, за повідомленням поліції, чоловік проголошує, що буде здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

У повідомленні поліції Запорізької області вказано, що за даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Відеозвернення так званого «виконувача обов'язків мера» поширили у місцевих новинних Telegram-каналах Бердянська, частину з яких також захопили після окупації міста. Чоловік, який представився Олександром Сауленком, заявив, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто цитую «повне самоусунення чинної влади та небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією».

Жителі міста назвали Сауленко мером-самозванцем, відредагувавши на його звернення.

За даними управління Міністерства юстиції, чоловік, на ім'я Олександр Сауленко зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії «Союз Лівих Сил», яка виступає (цитата) за «нейтральний статус України».

Колишній депутат (з початком війни районну раду розпустили – ред.) Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазов’я», що Сауленко не є відомим у місті політичним діячем.

Дійсно, ніхто не знає, хто це. Він десь відсвічував у якихось виборах.

«Я жодної люди не зустрів, яка б сказала «О, так я знаю цього мужика». Тобто усі, на кого можна було б розраховувати, – це мешканці села, де він живе (Новопетрівка), які через інших мешканців хоча б дізнавались хто це. Дійсно, ніхто не знає, хто це. Він десь відсвічував у якихось виборах. На сьогодні відомі останні спогади про нього, що він балотувався в сільську раду на вибори від партії «За майбутнє» у 2020 році, наш колишній мер Баранов очолював цю партію і хутко зник ще у грудні чи листопаді», – каже Дудукалов.

Життєдіяльність міста продовжує забезпечувати Олександр Свідло – легітимний виконувач обов'язків міського голови

«Він виходець ніби-то з Донецької області, зростав там. У Макіївці чи Донецьку, наче, має бізнес. І я так розумію, що в нього є певні зв'язки із Боровковим – це колишній депутат Запорізької обласної ради від комуністичної партії. Він мешкає у тому ж селі, і він у 2014 році був одним із довірених людей на антимайдані», – додав він.

Депутат Запорізької міської ради Олена Бодасюк зазначила, що попри появу підконтрольного окупантам самопроголошеного виконувача обов'язків мера Бердянська, життєдіяльність міста продовжує забезпечувати Олександр Свідло – легітимний виконувач обов'язків міського голови.



Мелітополь

У Мелітополі 12 березня, після викрадення місцевого мера Івана Федорова (Івана Федорова згодом українська сторона обміняла на дев’ятьох російських солдатів-строковиків), російські окупанти призначили так званою виконувачкою обов'язків міського голови Галину Данильченко – депутатку від «Опозиційного блоку». Тоді Данильченко закликала місцевих жителів «підлаштуватися під нову дійсність» і запросила інших депутатів до співпраці.



Згодом у мережі з’явилися записи виступів Галини Данильченко, на яких вона виступає за анексію Мелітополя Росією.



Як ставляться у Мелітополі до так званої виконувачки обов'язків міського голови Галини Данильченко «Новинам Приазов’я» розповіла місцева жителька Марія, яка не називає свого прізвища з міркувань безпеки: «Це відома досить людина, в неї навіть призвісько є «Галя з підвалу», її знають, вона питуща жінка, неадекватна. Я не знаю, навіть, чому її вибрали, зрозуміло, вона близька до оточення Балицького (колишній народний депутат Євген Балицький), але вона немає ніякої ваги у місті», – стверджує жінка.

Вона відома виключно як скандалістка, продуктивної діяльності,

«Вона збирала голів будинків, розповідала, що планує відкрити школи, що не треба платити за кредитами, внески в банки анулюються, можна не платити. Сказали, щоб за комуналку несли гроші готівкою прямо їм у захоплені ними тепломережу. Ще проводила бесіди зі старшими по будинкам, що б вони здавали людей з проукраїнською позицією. Вона відома виключно як скандалістка, продуктивної діяльності, навіть бувши депутатом міської влади, вона не робила. Вона постійно заважала. Вона навіть по вулиці не може пройти без озброєних силовиків, бо її тут камінням закидають, її тут не люблять», – додала місцева жителька.

Раніше російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, якого згодом українська сторона обміняла на дев’ятьох російських солдатів-строковиків. Також військові РФ захопили мера Дніпрорудного, міста поряд з Енергодаром, Євгена Матвеєва, доля якого наразі невідома.

Нова Каховка

Російська армія після вторгнення на Херсонщину першим зайняла одне з міст південного регіону – Нову Каховку. Мер Володимир Коваленко заявив 27 лютого, що місто перебуває повністю під контролем російських військ. За його даними, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель. Російські сили запровадили комендантську годину – з 22:00 до 07:00 щоденно. Жителям заборонили виходити на вулиці міста.



В березні на російському телебаченні показали сюжет, де зазначено, що виконувачем обов'язки голови адміністрації Нової Каховки є Володимир Леонтьєв. Як пишуть місцеві ЗМІ, сам Леонтьєв називає себе «комендантом міста». Повідомлялося, що його бачили серед тих, хто разом з російськими окупаційними силами заходив у будівлю мерії.



З відкритих джерел відомо, що Володимир Леонтьєв – колишній замполіт одного із підрозділів випробувального космодрому «Байконур».

На Херсонщині працював фінансовим директором та заступником генерального директора у каховській агрокомпанії «Чумак», а також на керівних посадах на Новокаховському заводі будматеріалів №1. В місцевих медіа пишуть, що його робота в компаніях завжди закінчувалася внутрішніми розслідуваннями з фінансових махінацій.



Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко в коментарі «Новинам Приазов’я» повідомив, що продовжує свою діяльність, хоч і не знаходиться у виконавчому комітеті: «Я давно на комунальному підприємстві, буквально з другого дня. Тому ми займаємося містом, як і займалися. Я повністю наради проводжу, дивлюсь за комунальним господарством. Є структура, я нею і займаюся повністю – забезпеченням міста, починаючи від народження, організації роботи міських лікарень, закінчуючи похоронами людей, які йдуть в інший світ. Сміття сьогодні вивозиться».

Російське масштабне вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру, чому є низка фото- і відеодоказів та свідчень очевидців.