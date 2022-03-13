«Вже є запобіжник». Як на захопленій РФ Херсонщині чинять спротив створенню «ХНР»?

У неділю, 13 березня, тисячі жителів Херсона вийшли на мирні мітинги проти окупації РФ та спроби створення так званої «ХНР» («Херсонської народної республіки»). Людей не зупинили попереджувальні постріли російських військ, які, за повідомленнями очевидців у соцмережах, пролунали в обласному центрі.

Херсон продовжує мітингувати

Під час мітингу в Херсоні люди скандували російською мовою: «Русcкий солдат – фашист и оккупант», «Иди домой пока живой» та «Херсон – це Україна!»

Датою можливого проголошення «ХНР» називали саме 13 березня – День звільнення Херсона від німецько-фашистських загарбників у 1944 році.



Про спробу російських сил створити так звану «Херсонську народну республіку» проєкту «Новини Приазов'я» (Радіо Свобода) повідомив депутат Херсонської обласної ради та колишній народний депутат України Сергій Хлань.

Я категорично відмовився, сказав, що співпрацювати не буду

«Зателефонували вчора десь об 11-й ранку. Вони представились мовою оригіналу «новая администрация Херсонской области» (російською) і запропонували співпрацю з ними. Я категорично відмовився, сказав, що співпрацювати не буду. На що вони сказали, що якби все зрозуміли, але вони будуть працювати з депутатами над тим, щоб підтримати окупаційну владу. Я сказав категорично, що брати участі в цьому не буду. За моєю інформацією, вони ще деяким колегам з обласної ради дзвонили. Я не можу назвати їхні прізвища, але переважно вони дзвонили керівникам фракцій, тому що керівники фракцій можуть впливати на якусь кількість депутатів, які є в їхніх фракціях», – розповів депутат.



За його словами, дзвінок був здійснений з номера українського мобільного оператора, який вже передано до Служби безпеки України. На думку Сергія Хланя, наразі необхідно унеможливити проведення на Херсонщині псевдореферендуму, тому, вважає він, потрібно обговорювати питання тимчасового припинення діяльності депутатів всіх рад на території Херсонської області.

Вчора проголосували за рішення, що Херсон – це невід'ємна частина унітарної України

«Вчора, слава богу, Офіс президента і обласна рада дослухались до того, що я повідомив зранку, і вже ввечері ми зібрались на Zoom-конференцію (це передбачає регламент), і вчора проголосували за рішення, що Херсон – це невід'ємна частина унітарної України. Тобто дали сигнали мешканцям нашої області і всій країні, що Херсон – це Україна, і ніяких інших рішень обласної ради бути не може», – зазначив депутат.



Він вважає, що таким чином зробили такий собі «запобіжник».

Окупанти будуть збирати під дулами автоматів депутатів різних рівнів

«Але далі будемо працювати з тим, щоб указом президента чи, можливо, ЦВК припинити тимчасово діяльність місцевих рад для того, щоб убезпечити наших колег. Ми розуміємо, що окупанти будуть збирати під дулами автоматів депутатів різних рівнів, вони будуть йти до своєї мети, їм байдуже легітимність цих рішень, для них головне – картинка. Тому ми зараз відпрацьовуємо питання унеможливлення будь-яких зібрань і голосувань в будь-якій місцевій раді Херсонської області», – додав Хлань.



Депутат пояснив, що у воєнному стані місцеві ради й так, згідно положень, припиняють свої повноваження. Але окреме рішення президента чи Центральної виборчої комісії про тимчасове призупинення у зв'язку з військовим станом не завадить, вважає Сергій Хлань.

«Обдзвонів окупантів більше не буде»

На позачерговому екстреному засіданні Херсонської обласної ради в суботу 44 депутати проголосували за звернення до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та всього українського народу щодо «бутафорського референдуму» за «народну республіку» в Херсонській області. Як повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, ці депутати – представники всіх політичних сил, які представлені в облраді.



«Спроби дзвонити, спроби впливати на депутатів відбуваються за весь час окупації. Є людина, яка представляється представником «нової адміністрації», «нової комендатури» і починає пропонувати провести зустріч, вирішити питання щодо зміни територіального устрою країни, щодо зміни чинників, які впливають на роботу. Але ми бачимо сьогодні позицію і Генічеської міської ради, де голова ради разом із депутатами склали свої повноваження та звільнилися за власним бажанням, тому що вони не бажають співпрацювати з ворогом», – сказав він.

Самойленко стверджує, що це позиція не тільки обласної ради.



«Слідом за нами пішов ланцюг рішень рад іншого рівня: і Херсонська міська рада заявила про підтримку нашого рішення. Я впевнений, що день-два і всі ради Херсонщини підтримають цей посил обласної ради».



Самойленко вважає, що представники окупаційних сил більше не будуть проводити обдзвони.

Окупанти – відомі їхні імена, прізвища і, я впевнений, що після війни до кожного з них будуть свої питання

«Бо сенсу вже немає. Заходи щодо унеможливлення спілкування було прийнято. Нам відомий номер. Крім того, якщо нас чують окупанти, я хочу, щоб вони зрозуміли, що на сьогоднішній день вже майже встановлені всі особи людей (колаборанти – то взагалі всім відомі), а окупанти – відомі їхні імена, прізвища і, я впевнений, що після війни до кожного з них будуть свої питання: і прокуратура, і правоохоронні органи Херсонщини гідно виконають свою роботу», – сказав Самойленко, зазначивши, що День визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників невдовзі стане також «святом визволення Херсонщини від російських окупаційних військ».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили херсонські Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка в Миколаївській області.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.