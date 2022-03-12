Кулеба про планований РФ псевдореферендум про «ХНР»: фікція за «методичкою 2014 року»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив плани окупаційних сил провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР». У разі здійснення цих планів проти Росії мають бути запроваджені жорсткі санкції, наголосив він.

«За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський «референдум» за «народну республіку» в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною», – написав Кулеба у твітері 12 березня.

Раніше сьогодні депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційні сили готуються провести у Херсоні псевдореферендум зі створення так званої «ХНР» і телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ті співпрацювати.

Пізніше інший депутат облради Сергій Рибалко повідомив, що рада провела екстрене онлайн-засідання у режимі Zoom, і «44 голосами схвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.