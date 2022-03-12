Мер Генічеська подав у відставку – інформація з сайту міськради окупованого військами РФ міста

На сайті міськради Генічеська Херсонської області, наразі окупованого російськими військами, 12 березня з’явилося повідомлення, що мер Олександр Тулупов подав у відставку. Можливості перевірити, чи така заява була оголошена ним добровільно, і хто зараз контролює сайт міської ради наразі немає можливості.

Сам текст заяви виглядає так:

«Шановні жителі громади! Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку. Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і не можливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу. Я вами пишаюсь! З повагою ваш міський голова Олександр Тулупов».

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з україською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.