Херсонщина кілька днів поспіль продовжує чинити мирний спротив російським військам. Люди різних населених пунктів області виходять на мітинги проти агресії РФ під українськими прапорами та гаслами. Про настрої населення, очікування та гуманітарну ситуацію в Каховці проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» розповів журналіст місцевої газети «Новий день» Олег Батурін.





– Мітинги які проходять в Каховці, їх хтось планує заздалегідь, як це відбувається?



– Жодного заготовленого сценарію. Єдине – було бажання зібратися і піти з однієї частини міста в центральну частину міста. Тобто сьогодні (7 березня – ред.) відбувся мітинг, відбулася також величезна хода. Люди несли українські прапори, вигукували гасла. Людей було дуже багато. Це було надзвичайне таке піднесення. Такої кількості людей ніхто насильно не зганяв. Такої кількості людей ми, каховчани, не пам’ятаємо на подібних заходах.



– Як гадаєте, це була така разова акція?

За потреби будь-які подібні акції наші будуть проходити, коли потрібно

– Такі мітинги будуть продовжуватися. Поки що вирішили проводити їх раз на тиждень. Але готові зібратися в будь-який день, будь-якої миті, коли ми відчуємо самі. Для того, щоб заявити про те, що Каховка – це Україна. Щоб підняти свій бойовий дух. Підняти настрій іншим людям, іншим жителям громади. Що, власне, і вдалося повною мірою зробити. За потреби будь-які подібні акції наші будуть проходити, коли потрібно. Ми поки не знаємо, коли. На цьому тижні точно буде. Але ми готові повторювати це знов і знов.



– Що можете сказати про наявність російських військових в Каховці?

– Навіть їхня фізична відсутність не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути. Тому що очевидно, що у місті їх чимало. І їх спостерігали вже тут. Непоодинокі такі випадки, коли приїжджали і з Нової Каховки, і з Каховської ГЕС сюди заїжджали – в супроводі підозрілих таких машин на українських номерах. Невідомо – чи то віджаті, чи то колаборанти такі місцеві. Але очевидно, що вони тут є. І вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається.



– А які програми телебачення зараз можна дивитися у Каховці?

– У нас телебачення українське транслюється. У багатьох людей тут – супутникові тарілки. У нас також загальнопоширені приставки Т2. І на сьогодні жодного російського каналу на них не включалося. Тобто ми постійно дивимося українське телебачення. У Новій Каховці російське телебачення під'єднали завдяки кабельному телебаченню. Велика частина Нової Каховки дивиться телевізор завдяки кабельним каналам. Там є великий місцевий провайдер – «Рубін», який буквально в перші ж дні росіяни туди ж прийшли та перемикнули (мовлення) на російські канали. З мовленням більш поширеним нашим їм не так легко це вдається. І слава Богу.



– Чи є мобільним зв’язок у Каховці та Новій Каховці?

– У нас кілька днів не було мобільного зв’язку і не було жодного інтернету. Деякі інтернет-провайдери якось гірше працюють. Деякі працюють краще, або навіть, можна сказати, значно краще в таких умовах. Від 14 години дня 6 березня мобільний зв’язок відновився. Більш-менш сталий. Також відновився інтернет-зв’язок. Більш-менш стабільно працює «Водафон». За деякими виключеннями – коли добу або трохи більше не було цього зв’язку. «Київстар» і «Лайф». Але іноді бувають такі моменти, коли жодного зв’язку немає. Приблизно по пів дня. І люди взагалі не мали доступу, щоб зв’язатися чи інформацію якусь почитати, дізнатися свіжу. Але добре, що хоча б телевізійний сигнал ще є, і завдяки йому ми ще можемо дізнаватися якусь свіжу інформацію.



– Яка ситуація в місті з продуктами та товарами?

Фермери змушені зараз забивати свиней. Тому що їх скоро не буде чим годувати

– Поки що критичного дефіциту продуктових товарів не спостерігається. Завдяки фермерам, які привозять і роздають, і продають овочі – то люди ще забезпечені продуктами на якийсь певний час. З м’ясними товарами взагалі дефіциту немає, тому що люди, які тримають якесь господарство, фермери – вони змушені зараз забивати свиней. Тому що їх скоро не буде чим годувати просто елементарно.

Магазини у нас практично вже порожні стоять. В тому числі продуктові. У продуктових магазинах розпродають залишки товарів. Лише деякі магазини завозять там якісь мінімальні продукти, які тут можна навколо взяти.

Величезний дефіцит ліків. Ще черги такі великі стоять в аптеки. Люди там розкуповують залишки медикаментів

Я спілкуюся з багатьма каховчанами, й ми приходимо до висновку, що якщо війна і ця наша блокада триватиме ще далі й далі – там, не знаю – тиждень, два, то ситуація може стрімко просто погіршитися в будь-який день. Тому що підвезення товарів – ну, такого, централізованого немає.

Каховська ГЕС заблокована. Інші дороги заблоковані. Тобто великі мережі наші не можуть завозити сюди продукти, якісь інші товари. І зараз полиці практично вже пусті. Також дефіцит ліків спостерігається. Величезний дефіцит ліків. Ще черги такі великі стоять в аптеки. Люди там розкуповують залишки медикаментів. Тому що розуміють, що завтра і цього може не бути. Причому не вистачає медикаментів найелементарніших багатьом людям.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з’явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з’явився перелік умов, за якими має жити тепер місто. Мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив 27 лютого, що місто перебуває повністю під контролем російських військ. За його даними, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель.

27 лютого у Новій Каховці запровадили комендантську годину – з 22:00 до 07:00 щоденно. Жителям забороняється виходити на вулиці міста.

Війна Росії проти України триває вже 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.