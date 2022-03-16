«Дуже багато російських солдатів. Люди налякані». Що відбувається в окупованих Мелітополі та Скадовську?

Мелітополь Запорізької області продовжує спротив російській окупації, регулярно збираючись на мирні мітинги. Але, як повідомляє голова Мелітопольської районної ради Ігор Судаков, у місті російські військові намагаються насильно встановити свою владу, що супроводжується «залякуванням, побиттям, викраденням людей і масовими заборонами». «Окупанти намагаються зламати настрої місцевих жителів, вводячи свою диктатуру», – розповіли проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» місцеві жителі.

Мелітополь на Запоріжжі перебуває під тимчасовою окупацією з 26 лютого.

11 березня, як повідомила українська влада, був викрадений міський голова Мелітополя Іван Федоров. За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха , викраденого мера утримують в окупованому Луганську та «інкримінують» йому «тероризм».

За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації , викраденого мера утримують в окупованому Луганську та «інкримінують» йому «тероризм». Українська влада також повідомила про незаконне утримання військами Росії очільника Мелітопольської райради Сергія Прийми та міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва, його доля поки невідома.

«Агресія військових РФ на мирні мітинги»

Люди в місті кажуть, що налякані масовими викраденнями активістів та українських політиків, тому відкрито розмовляти про ситуацію в місті бояться. Деякі жителі погодились розповісти про ситуацію в Мелітополі на умовах анонімності.

«Ситуація у місті така – дуже багато російської техніки та дуже багато російських солдатів. Вони зараз – майже в кожній будівлі. Їхній штаб розташований у Мелітопольській районній державній адміністрації. Але в будинку культури Шевченка, де раніше було керівництво Мелітопольської міської ради, після того, як викрали нашого мера, то зараз там перебувають «временщики». Я їх так називаю, бо це прихильники окупантів, колаборанти, які зайняли цю будівлю. У цій же будівлі вони захопили і частину товарів, які ми збирали для наших людей», – розповів «Новинам Приазов’я» місцевий житель Сергій (ім’я змінено з міркувань безпеки).

Тепер нашими гарними дорогами їздять танки і знищують їх

За його словами, російські солдати не приховують того, що їм подобається місто і вони б залишилися там жити: «Один із російських солдатів сказав, якщо він приїхав би до війни, він би переїхав у наше місто, бо воно йому дуже подобається. Тут гарні дороги, воно чисте, гарне, людям тут дуже добре. Він просто захоплювався нашим містом. Тепер нашими гарними дорогами їздять танки і знищують ці дороги. У нас в центрі міста є фотозона, вони фотографувалися там, а потім роздивлялися ці фото в себе на телефонах. Їм подобається наше місто».



За інформацією жителів Мелітополя, 15 березня у місті відбувся черговий мирний мітинг. Проте російські військові повели себе агресивно. Детальніше про це нам розповіла учасниця мирного мітингу Вікторія Кулешова.

«Я прийшла на мітинг трохи пізніше – і, можливо, мені через це пощастило, бо ті люди, які виходили з мітингу, вони сказали, що на мітингу було близько 20 людей і приблизно 10 із них поховали в автозаки і декого били цими прикладами в груди. То ми вирішили дуже близько не підходити. На минулому місці нам не дозволили збиратися, вони там окупували всю площу. Тепер жителі вирішили збиратись на братському кладовищі», – розповіла жінка.

15 березня стало відомо про викрадення зранку в Мелітополі Сергія Славова, який є чоловіком депутатки Запорізької обласної ради Ірини Славової, яка сама повідомила про викрадення. Напередодні ввечері голова Мелітопольської районної державної адміністрації Ігор Судаков зазначив, що досі немає інформації про те, де перебувають раніше викрадені міський голова Іван Федоров, голова районної ради Сергій Прийма, активістка Ольга Гайсумова.

У Запорізькій ОВА також вказують на збільшення випадків зникнення людей.

Є і такі, які роблять знущання з місцевих жителів. Почали зникати люди

«Дуже багато пересувається техніки саме містом Мелітополем, противник несе втрати, особовий склад противника деморалізований. І є такі випадки, коли вони здаються у полон, воювати вони не бажають. Але є і такі, які знущаються з місцевих жителів. Почали зникати люди. Неодноразово ми говорили, що ворог активно почав застосовувати гелікоптери та літаки. Якраз, може, місце їхнього базування є саме аеродром у місті Мелітополі. Люди не здаються, люди тримаються. І тільки в єдності наша сила. І в будь-якому випадку ворог за ті тортури, за свої дії проти місцевого населення буде нести відповідальність», – повідомив редакції речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

У діях окупаційних російських сил у Мелітополі та Херсоні зараз є схожість із діями у Криму в 2014 році

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв зазначив, що у діях окупаційних російських сил у Мелітополі та Херсоні зараз є схожість із діями у Криму в 2014 році.

Він вказав на те, що головне завдання окупантів – взяти адмінбудівлі під свій контроль, а також телерадіокомпанію та аеропорт. Так, каже Барієв, 8 років тому через телерадіокомпанію «Крим» почалося мовлення російських каналів і йшли переговори з кримськими депутатами: «Якщо ми бачили, що в Криму були представники влади, які йшли на співробітництво з окупантами, – звичайно, ці процеси йшли не одразу, я пам’ятаю, що голова Білогорська пішла у відставку, а деякі перебували на посадах і намагалися займати двояку позицію, – то в Мелітополі ми бачимо більш принципову позицію місцевої влади та бачимо активність територіальної громади, яка не припиняє підтримувати представників влади, яку вони обирають».

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Скадовськ – в оточенні»

13 березня до Скадовська Херсонської області заїхала колона техніки російських військ, повідомив мер міста Олександр Яковлєв. Зараз місто перебуває під контролем російських військових. «Новини Приазов’я» більш детально розпитали мера про те, що відбувається зараз у Скадовську.

«Все, що в місті є, воно контролюється ними (російськими військовими – ред.), при їхньому бажанні. Ви ж розумієте, що в порту зараз немає охорони. Ми без зброї. А вони зі зброєю. Я знаю, що вони в порту були, але поїхали звідти. Порт же не працює. Я думаю, що в них така можливість є (використовувати порт у своїх цілях – ред.). Але про заходи суден мені поки невідомо», – розповів Яковлєв.

За його словами, в місті є газ, вода, електрика, зв'язок, також запрацювала школа в дистанційному режимі. Деякі крамниці працюють неповний робочий день, спостерігається дефіцит деяких товарів.

Зайшли війська російські, тобто ми зрозуміли, що ми оточені з усіх сторін військами. Поки що перевірок чи ще чогось такого не було

«Положення в місті стабільне. Зайшли війська російські, тобто ми зрозуміли, що ми оточені з усіх сторін військами. Поки що жодних перевірок чи ще чогось такого не було. Сказали (російські військові – ред.), щоб ми забезпечували комунальне господарство та мінімальну працездатність інфраструктури, та на цьому все», – повідомив Яковлєв.

Він зазначив, що останній проукраїнський мітинг в місті був 9 березня. Зараз люди не наважуються на масові зібрання.

«Містяни налякані. Тому що ми два тижні жили і у нас взагалі не було жодного військового. Потім вони періодично почали у нас з'являтися, ну а з позавчорашнього дня – під ними все місто. Тому, звісно, містяни налякані і, звісно, їм це не подобається», – додав Яковлєв.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

Масштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Наразі з обласних центрів окупований тільки Херсон, однак російська влада зайшла до кількох менших міст на півдні та сході України. Згодом почали з’являтися повідомлення про переслідування та викрадення проукраїнських активістів, журналістів та представників місцевої влади на територіях, контрольованих російськими військами.