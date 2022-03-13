До Скадовська заїхала колона російських військ – мер

До Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона техніки російських військ, повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

«Після обіду в Скадовськ заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і схоже залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська. Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було. По решті пунктів ситуація без змін. Скадовськ – це Україна», – написав мер на своїй сторінці у фейсбуці.

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9 березня стало відомо, що російські війська увійшли до Скадовська. Жителі вийшли на мітинг проти присутності російської армії в їхньому місті.

12 березня мер міста Олександр Яковлєв заявив, що у Скадовську немає російських військ, «і зберігається контрольована ситуація».

Яковлєв заявляв, що з понеділка 14 березня у місті планується відновити навчання в школах у дистанційному форматі.

Міський голова попросив дотримуватися комендантської години, яка діє в місту з 22 години до 6 ранку.