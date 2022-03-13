У захопленому Бердянську готують російську паспортизацію населення?

У Бердянську щоденно місцеві жителі збираються на проукраїнські мітинги. Разом із цим, цього тижня відбулася ротація російських сил, які захопили місто і фактично його окупували. Про це «Новинам Приазов’я» повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Крім того, в місті обговорюються наміри окупаційних сил почати видачу російських паспортів жителям.

«Зайшли представники «ДНР» та РФ»

«Захопили паспортний стіл. Вони всі стратегічні об'єкти захопили – міськвиконком, прокуратуру, поліцію, усі такі об'єкти. Один раз читали ми, було написано, що ті, хто буде отримувати російський паспорт, тим посписуються всі борги. Про це оголошували по радіо, в мене його немає, але мені це люди казали. Але поки що не чула, щоб щось видавали», – розповіла «Новинам Приазов’я» місцева жителька Наталія (ім’я змінено з міркувань безпеки).

Жінка також розповіла про щоденні мітинги в місті та намагання міської влади надавати малозабезпеченому населенню, переважно пенсіонерам, продукти.



«З магазинів власники допомагають: то хліба пенсіонерам безкоштовно по буханці роздають, хто не може у чергах стояти. Хліб кожного дня завозять, то борошно давали, то молоко для дітей безкоштовно. Хто може, з сіл привозять продукти та допомагають людям», – розповіла вона.

Про наміри окупаційних сил роздавати російські паспорти редакції повідомив ще один місцевий житель. За його словами, ця інформація з'являється в місцевих новинах.

Ситуація не дуже хороша, поки ніяких бойових дій не відбувається на вулицях, але настрій у людей пригнічений

«Окупанти вже готуються до того, щоб роздавати російські паспорти, це з'являється у новинах, і збирають свої якісь дружини. Ситуація не дуже хороша, поки ніяких бойових дій не відбувається на вулицях, але настрій у людей пригнічений. Мітинги проходили кілька днів поспіль, багато людей збиралося на підтримку того, що Бердянськ – це Україна», – розповів бердянець Микита.



Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив «Новинам Приазов’я», що «місто залишається в окупованому стані».

Пройшла, так би мовити, ротація окупантів

«Я не володію офіційною інформацією, думаю її і немає, але знаю, що пройшла, так би мовити, ротація окупантів. Нібито вийшли ті, хто був спочатку і називали себе військовою поліцією, а зайшли представники так званої «ДНР» і нібито Національна гвардія Російської Федерації», – сказав він.

Про паспортний стіл я знаю, що вони там були

«Інформації про підготовку (видачі паспортів – ред.) не було, я такої не бачив, це було на рівні чуток. Це було вже відомо через сарафанне радіо, через соціальні мережі. Перша інформація, яка пішла соцмережами, була про те, що нібито вже видають паспорти. Але то якийсь громадянин наслухався захопленого місцевого радіо, що вони там, щось планують нібито, але далі планів у них нічого не йде. Про паспортний стіл я знаю, що вони там були, зайшли в нього, вийшли, результати достеменно невідомі, але про паспорти, на сьогодні мови не має. Тобто такого конкретно нічого не відбувається», – додав Дудукалов.



Отримати інформацію від представників паспортного столу редакції не вдалося.

Без газопостачання та опалення

Найбільш критична ситуація в Бердянську склалася з газопостачанням, його просто немає. Через це збільшується навантаження на електромережі, які також працюють на межі, повідомляє місцева влада.

«З енергопостачанням є деякі перебої, у нас кілька днів вже немає газу в місті, і через те немає опалення. Це через те, що біля Вугледару, здається, розбили якийсь вузол і перебито постачання на всю Донецьку область і частину Запорізької області. Тобто у місті холодно, а електрика вночі вимикається, і були перебої. Проблеми є, але не критично», – сказав Дудукалов.

Бердянець Микита стверджує, що ціни в місті зросли в 3-4 рази, також спостерігається дефіцит деяких продуктів.

Із продуктами, м'яса, наприклад, практично ніде немає. Крупи, гречки – порожні прилавки

«Загалом із продуктами, м'яса, наприклад, практично ніде немає. Крупи, гречки – порожні прилавки. Коли я був востаннє, залишалися макарони, але й те – італійські, дорожчі, ті, що були дешевшими – вже розкупили. З овочами теж проблематично, заробив ринок кілька днів тому, ціни злетіли. Картопля коштує 55 грн. Всі овочі, фрукти подорожчали, коштують у 3-4 рази дорожче, але їх ще й дуже мало», – додав Микита.

Дудукалов пояснює, що збільшилася вартість доставки, через це ростуть ціни на продукти: «Доставка є ризикованою для підприємців. Якщо ціни збільшилися на ринку, то вони виросли й на опті. Картопля приїжджає в Бердянськ невідомо звідки, тому що це дуже складний процес. Вона вже приїжджає дорожчою. Тому кожен підприємець змушений поставити вищу ціну, бо закупка підвищилась».

За його словами, міською владою організовано щоденне харчування тих, у кого немає грошей, хто не може сам харчуватись.

«Практично у кожній школі є мініштаб, туди віддають речі, медикаменти, для тих, хто цього потребує. І в кожній школі з дванадцятої до другої години годують людей. Міська рада це передбачила, і я особисто займаюсь тим, що шукаю по найближчих селах, у кого є запаси, картопля, чи щось інше. Так, місто просить, щоб годувати людей, всі гуртом намагаємось вийти із ситуації, як можемо, застосовуємо всі доступні та недоступні сили та засоби», – додав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.