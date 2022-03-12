Чубаров про війну, настрої у Криму, переговори з Туреччиною та необхідність єднання

Чи переслідують російські сили кримськотатарських активістів на Херсонщині після вторгнення на південь України? Як хід війни Росії проти України змінює погляди людей в окупованому Криму? Яку допомогу та підтримку під час війни здійснює Меджліс кримськотатарського народу проєкту «Новини Приазов’я» голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.





– Як з початком війни підтримуєте зв’язок з Кримом. Які там настрої?

Люди, які поселилися в Криму під час окупації, частина з них вже замислюються над тим, як покидати Крим

– Так, ми продовжуємо підтримувати зв'язок по тих самих каналах, що і до початку широкомасштабних військових дій Росії на материковій Україні.

Зрозуміло, що з 24 лютого настрій людей там дуже різний, по різних групах.

Декілька днів серед прихильників Путіна була ейфорія, мовляв, зараз за 2-3 дні все буде в порядку і Київ буде повністю під контролем Москви. Але з відсіччю з боку Збройних сил України, українського народу, ті настрої змінилися на песимізм.

Ми відмічаємо збільшення оголошень щодо термінового продажу житла. Ті люди, які поселилися в Криму під час окупації, частина з них вже замислюються над тим, як покидати Крим.

Люди стурбовані тим, і це серед кримських татар, українців та інших націй, що їх рідних призивають до армії, ніби на навчання, а потім посилають на війну, на материкову частину України.

Ми намагаємося людям пояснити, що краще знайти будь-які способи, аби уникнути цієї , хай і примусової, але служби у загарбницькій армії.

Багато людей впевнені в тому, що українська держава вистоїть, збройні сили дадуть відсіч ворогу і люди сподіваються, що ця перемога покладе початок звільненню Криму.



– Кримські татари чинили опір російській окупації Криму. Потім багато людей виїхали та немало оселилися саме на Херсонщині. Які настрої зараз у кримських татар там і чи вдається чинити опір там?

– Я не можу багато говорити, бо на цих територіях вже працюють спецслужби Росії й вони аналізують поведінку людей, їм доступно багато інформації.

Я хочу сказати, те, що спецслужби Росії чекають додаткової команди – це зрозуміло. Все буде залежить від того, як далі піде ситуація в цілому.

– Яку роботу веде Меджліс кримськотатарського народу в тих умовах, що зараз склалися в Україні?

– У нас різнопланова ведеться робота. Наш лідер Мустафа Джемілєв та один із депутатів Рустем Умеров зосереджені на підтримці української держави: це і зустрічі з політиками, і висвітлення в медіа.

Мустафа Джемілєв зараз в Туреччині, він буде брати участь в Анталійському дипломатичному форумі. Рустем Умеров залучений в інших заходах, пов'язаних з переговорними процесами, деталізувати не зможу.

Ми задіяли всі можливості, щоб всі у світі провідні політики і в першу чергу в Туреччині, усвідомлювали, що насправді відбувається в Україні.

Ми підняли всю нашу діаспору в Польщі, Румунії та разом із ними працюємо

Члени Меджлісу виконують різні обов'язки. Більшість зосереджена на допомозі людям, в першу чергу тим, хто вимушений рятувати своїх дітей, шукати безпечні місця для дітей з Дніпропетровської області, з південних областей.

Ми створили координаційний центр Меджлісу у Львові буквально в перші дні нападу. Там зараз велика кількість наших волонтерів працюють над тим, щоб допомагати жінкам, дітям аби допомогти їм доїхати до тих країн, де є безпечні умови.

Переважно ми спрямовуємо в Туреччину, у нас є певні напрацювання з урядом Туреччини. Ми підняли всю нашу діаспору в Польщі, Румунії та разом із ними працюємо. Крім того, тримаємо зв'язок із нашими людьми у силах територіальної оборони, в силах ЗСУ. Ми намагаємось бути максимально на допомозі.

– Які ви можете дати поради тим, хто залишається на Херсонщині, саме кримським татарам?

– Я думаю, що тут всі люди, незалежно від національності, мають зберігати згуртованість, мають підтримувати один одного, вони мають берегти один одного, зберігати гідність, а головне – зберігати дітей, родини.

І не піддаватися на ті провокації, котрі організуються російським агресором, як от з гуманітарною допомогою, з якимось їхніми караванами.

Я знаю, що, коли Лілю Ібрагімову арештували, і запитували чому вона виходила на мітинг, і чому була однією з організаторів. Вона відповіла: «ви виконуєте накази свого керівництва, а у нас є українська держава, ми громадяни України та ми патріоти української держави».

Отже, всім треба залишатися українськими громадянами не по паспорту, а по духу.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «спецоперації» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.