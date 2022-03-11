«Будуть закручувати гайки». На півдні України повідомляють про переслідування активістів

Минуло понад два тижні від нового вторгнення військ Росії на територію України. Увесь цей час на Херсонщині місцеві жителі щодня виходять на вулиці та площі своїх населених пунктів на акції спротиву. Через це російські сили заарештували сотні громадян України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та український правозахисник Олександр Павліченко. Про те, як карають за український спротив на півдні – в новій програмі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Поліцейський режим»

«Ми брали та беремо участь в українських мітингах, щодо нас жодних заходів примушення зі сторони нової «адміністрації» не застосовувалося, та у нас її ще не має. Але до однієї з активісток три дні тому о 6-й ранку приходили. Це вже в пресі писали. Її не було вдома, була страшна історія, камери порозбивали, чоловічі речі забрали, напевно, їм було треба – не знаю. Вони її не захопили в полон, вона сховалась. 400 людей в самому Херсоні були захоплені в полон, де вони, яка їх доля, ми теж не знаємо. Я так собі думаю, що будуть закручувати гайки», – розповіла активістка з Каховки Наталя (ім’я змінено з міркувань безпеки).

Про затримання проукраїнськи налаштованих громадян також повідомила омбудсмен України Людмила Денісова. В коментарі для «Новин Приазов’я» вона зазначила, що російські війська в Херсоні та прилеглих населених пунктах намагаються запровадити «поліцейський режим».

Поки це десятки викраденних. Але ми не говоримо про цифри загиблих цивільних, тому що це працює на розповсюдження панічних настроїв

Денісова стверджує, що наразі триває облаштування приміщень СІЗО для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста напередодні. Також вона розповіла про кількість цивільних, яких викрадають: «Поки це десятки. Але ми не говоримо про цифри загиблих цивільних, тому що це працює на розповсюдження панічних настроїв, але зараз наша мета інформувати, але дуже обережно, бо паніка – це зброя ворога. Дані ми збираємо і перевіряємо разом із генеральною прокуратурою, РНБО щодо загиблих і поранених діточок, які потребують допомоги. Це ми збираємо та отримуємо підтвердження. На 10-ту ранку таких діточок, на жаль, вже 71 дитина, яка загинула по всій Україні. Але це не точні цифри, тому що, на жаль, є бомбардування, є нерозібрані завали і там також можуть бути діти».

Член Меджлісу кримськотатарського народу з Херсону Абмеджит Сулейманов повідомив, що російські сили намагаються тиснути на активістів по всьому півдню. «Я гадаю, вони будуть робити так, як вони робили у Криму. Зараз вони прислали нацгвардію, далі вони будуть робити за тим же сценарієм, як і в Криму».

Я не можу багато говорити, бо на цих територіях вже працюють спецслужби Росії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що доля українських активістів на півдні буде залежати від загальної ситуації в країні: «Я не можу багато говорити, бо на цих територіях вже працюють спецслужби Росії і вони аналізують поведінку людей, їм доступно багато інформації. Спецслужби Росії чекають додаткової команди – це зрозуміло. Все буде залежати від того, як далі піде ситуація в цілому».

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута підтвердив «Новинам Приазов’я», що російські військові починають вести себе дуже жорстко, проте очільники міст, голови громад роблять все можливе для забезпечення життєдіяльності людей, наразі жителі області вже отримують гуманітарну допомогу. Також він додав, що зараз адміністрація хоч і віддалено, але все одно працює.

Статистика померлих після російського вторгнення

Політолог із Херсонщини Дементій Білий не може підтвердити, що сили Росії затримали сотні українців, які активно підтримали цілісність своєї країни.

Найбільша кількість загиблих там, де тривали запеклі бої

Політолог повідомив «Новинам Приазов’я» про конкретні поодинокі випадки. Утім, зазначив, що поки неможливо перевірити інформацію про затриманих в Каланчаку та Чаплинці. Ці населені пункти розташовані поблизу анексованого Росією українського Криму. Щодо кількості померлих серед мирного населення Білий сказав, що реальні цифри вищі за офіційні.

«Найбільша кількість загиблих там, де тривали запеклі бої. Це під Херсоном, під Новою Каховкою, це Каховська ГЕС. Найбільш постраждалі села – Веселе, Антонівка, Чорнобаївка. Досить багато випадків, коли окупанти вбивали саме мирних жителів. Ввечері 7 березня з’явилася офіційна інформація на підставі відомостей моргів», – повідомив він.

Політолог вважає, що ця «інформація дуже-дуже неповна і викликає певні сумніви».

«От, наприклад, у нас говорили, що в перші два дні боїв за Херсон (1 та 2 березня) загинули близько двохсот осіб, більше як сотня – це тероборона та прикордонники, які тримали місто (більше як сотня). Але от на підставі оцих даних моргів, які зібрала та опублікувала Херсонська міська рада, у нас загинули по Херсону 35 цивільних. А взагалі по області за весь час військових дій, на підставі даних моргу, 53 особи. Їх уже встановили. Є такі, яких не встановили, є такі, яких ще не знайшли. От ми знаємо, що у Веселому, коли йшли бої, місцеві мешканці ховали своїх селян, які загинули під артилерійським вогнем окупантів, у городах. От вчора знайшли в лісі машину з двома вбитими людьми цивільними – хлопець та жінка, їх просто розстріляли окупанти на дорозі, і ця машина з’їхала. За фактами знайдених тіл, за даними моргів, 53 особи, з них 35 – по Херсону, 9 – по Новій Каховці, 4 – по Каховці, 2 – по Бериславу, 3 – по Новотроїцьку», – наводить статистику політолог.

Що радять правозахисники?

Правозахисник, виконавчий директор УГСПЛ Олександр Павліченко зазначає, що на сьогодні не існує якогось визначеного правового режиму на тій території, яка не підконтрольна Україні.

«Тому що ми говоримо не тільки про Херсон, у нас є і київська агломерація (Гостомель, Буча, Ірпінь і села включно з місто Макаровим), ці всі території, де з'являються російські сили або їхні диверсійно-розвідувальні групи і де діяти в цивільній обстановці і перебувати з безпекою не видається абсолютно», – пояснив правозахисник.

Він підкреслив, що звичайні механізми захисту на цих територіях не діють.

«Тобто людина не може покладатись на те, що якщо її затримують або кудись ведуть, або арештовують, або вчиняють якусь недозволену дію, б'ють, грабують, інколи буває, що розстрілюють, у нас є і такі випадки, є якась реакція з боку правоохоронних сил, поліція може приїхати і навести лад. На жаль, це зараз нереально в силу того, що в нас – воєнний стан і воєнні дії на цих територіях, а інколи є відсутність повного контролю», – сказав Павліченко.



Стосовно питань того, як діяти і реагувати на затримання та викрадення, коли це відбувається на непідконтрольній території, він вказує на те, що це має бути максимум гласності про особу, яка затримана, про місце, де це сталося, про те, хто її затримував, щоб була персональна інформація.

Це є фактично політичне переслідування, примус, диктат, і це є тим, чим ця репресивна держава відрізнялася в 2014 році

«Будь-яке безпідставне затримання, переслідування, воно має як факт порушення свободи, особистої свободи. Мотивом такого переслідування є не покарання за якісь неправомірні дії кримінального характеру або адміністративне правопорушення. А це є фактично політичне переслідування, примус, диктат, і це є тим, чим ця репресивна держава відрізнялася в 2014 році, захоплюючи Крим і схід України, райони, наближені до Луганська і Донецька, переслідуючи всіх, хто виявляв незгоду з такою окупацією, хто мав проукраїнські погляди, підтримував проукраїнську сторону, хто був нелояльним або не надто лояльним до режиму окупації», – зазначив Павліченко.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.