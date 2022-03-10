Денісова: за 15 днів війни загинули більше 70 дітей, викрадені десятки українців

Після початку нового широкомасштабного вторгнення Росії в Україну почали з'являтися повідомлення про страти, викрадення та арешти російськими військовими силами українських активістів у містах і селах, які опинилися під їхнім контролем. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповіла проєкту «Новини Приазов'я» (Радіо Свобода) про те, як Офіс омбудсмена документує інформацію про злочини російських загарбників в Україні.





– Що вам відомо про випадки затримання українських активістів в містах, які зараз знаходяться під контролем російських окупаційних сил?

Я навіть не можу розшукати трьох своїх працівників, невідомо де вони

– Тільки що отримала повідомлення із Мелітополя, нашу активістку, керівницю музею затримали, і невідомо, де вона. Багато повідомлень по Херсону. Ви знаєте, що херсонське СІЗО захватили. Але там не було нікого, ні людей, яких утримували там, ні працівників слідчого ізолятора. Але вони (російськи сили – ред.) зайняли приміщення і вводять поліцейський режим ці агресори, і туди вже наповнюють нашими громадянами, які виступають проти окупації, проти цього ворога. Безумовно, ми займаємося по мірі того, як відходить ця інформація. Ае дуже важко перевірити дані, хто саме де знаходиться і яка потрібна допомога. Я навіть не можу розшукати трьох своїх працівників, невідомо де вони.

– Статистика по цивільним, яких викрадають. Це одиниці, десятки, чи вже сотні?

Ми готуємось до того, щоб надати підтвердження військових злочинів Росії​

– Поки це десятки. Але ми не говоримо про цифри загиблих цивільних, тому що це працює на розповсюдження панічних настроїв. Зараз наша мета – інформувати, але дуже обережно, бо паніка – це зброя ворога.

Дані ми збираємо і перевіряємо разом із генеральною прокуратурою, РНБО, щодо загиблих і поранених діточок, які потребують допомоги. Це ми збираємо і отримуємо підтвердження. На 10 ранку таких діточок, на жаль, вже 71 дитина, які загинули по всій Україні.

Але це не точні цифри, тому, що, на жаль, є бомбардування, є нерозібрані завали і там також можуть бути діти. Це 71 факт, який підтверджений, занесений нами в ті таблиці, які ми готуємо для спеціального трибуналу над російськими загарбниками, над Путіним, якій точно буде. Ми готуємось до того, щоб надати підтвердження військових злочинів Росії.

– Як ви отримаєте інформацію з цих регіонів?

– У нас є гаряча лінія, яка працює 24/7 і ми отримуємо повідомлення. Тільки за ніч 265 дзвінків ми прийняли. Наші чергові збирають і передають, система побудована. Я можу назвати номер, якщо буде така можливість розповсюджуйте 0800501720 – безкоштовна лінія уповноваженого.

Перший напрямок роботи – це надання гуманітарної допомоги.

Окрема група працює – гуманітарні коридори – працюємо разом з Офісом президента і з усіма, хто долучені до цього питання. Передаємо інформацію і контактуємо.

Наступне – це пошук зниклих безвісти, в тому числі тих, про яких ви задаєте питання – цивільні, військові – займаємося. І четверта група – питання які не стосуються військових дій: народилася дитина, потрібно її зареєструвати; померла людина, теж допомагаємо.

І будь-які інші питання: не принесли пенсію, як оформити перепустки, відпустки, що потрібно для дистанційної праці – різні питання.

Зранку 10 березня російські військові увірвалися до домівки депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової, що живе у Мелітополі, провели там обшуки та забрали її у невідомому напрямку, повідомив член Меджлісу, голова «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв. Інформацію про викрадення Лейли Ібрагімової підтвердили Радіо Свобода у обласній організації «Європейської солідарності», до фракції якої вона входила в Запорізькій обласній раді. Про її викрадення також повідомив експрезидент України, очільник «ЄС» Петро Порошенко. За його даними, Ібрагімова вже перебуває вдома, втім зв’язку з нею немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.